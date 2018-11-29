نهيان بن زايد: شهداؤنا ضحوا بأغلى ما يملكون

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: «أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم تقف إجلالاً وتقديراً للتضحيات الكبيرة لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن الوطن ومكتسباته المصيرية ونهجه الأصيل الذي يرتكز على مساندة الأشقاء والمحتاجين ومد يد العون لهم في المحن والصعاب».

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن قيم التضحية والشهادة تمثل إرثاً أصيلاً استمده الوطن من الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واقتفاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبراً للفخر بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن».

وأضاف سموه: «إن ذكرى يوم الشهيد تعود والإمارات قوية بمنجزاتها التنموية وبصوت الحق وبنهجها الحكيم وصامدة بوجه الطامعين الذين أرادوا النيل من إنجازات دولتنا البهية التي دافع عنها أبناء الإمارات البواسل بالمرصاد بتضحياتهم الكبير، كما تمثل هذه المناسبة الوطنية حالة الترابط المتين والتلاحم الكبير بين القيادة والشعب».

وتابع سموه: «إن الإمارات تحت مظلة القيادة الرشيدة ووحدة أرضها وشعبها تحيي باعتزاز كبير الأرواح الطاهرة التي جسدت صور الوفاء والعرفان والمحبة، لافتاً سموه إلى أن سيرة تضحيات الشهداء وعطاءاتهم ستبقى خالدة في وجدان الوطن والأمة».

وأكد سموه أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لاستلهام واستذكار بفخر كبير عزيمة أبناء الوطن في ميادين الحق فهم النبراس وسور الوطن الذين وهبوا أرواحهم فداء ووفاء لمبادئه الراسخة ودوره الريادي، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات بأرضها وأهلها من كل مكروه تحت مظلة القيادة الرشيدة.