جمال بن حويرب: نحتفي بمنجزات الإمارات وطن الرفعة والمجد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نتقدَّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكَّام الإمارات».

وتابع: «نحتفل باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات ودولتنا الغالية تمضي قدماً في مسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات، التي تحقَّقت ومازالت تتحقَّق، منذ أن شيّد وغرس الوالد القائد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، أساسات متينة لدولة الاتحاد، أثمرت عن دولة نهجها الأساسي بناء الإنسان والتطلع نحو مستقبل مشرق، لتكمل المسيرة من بعده قيادتنا الرشيدة صاحبة الرؤية الثاقبة، والتي عززت النهضة الشاملة لدولتنا في جميع المجالات، وحققت مشاريع تنموية لا تعرف الحدود ولا المستحيل».

وختم جمال بن حويرب: «في هذا اليوم المميز، لابد لنا أن نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين لبوا نداء الوطن، وبذلوا أرواحهم في سبيل حمايته والدفاع عن الحق والسلام ونصرة المظلومين في كل مكان.. رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته. وكلُّ عامٍ وإماراتُنَا الحبيبةُ بخير».