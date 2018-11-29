هلال الكعبي: مناسبة جليلة لنشر قيم حب الوطن

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

قال الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: أتشرف باسمي وباسم إدارة وموظفي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، على حرصهم وتقديرهم لتضحيات شهداء الوطن.

وأضاف الكعبي، إن يوم الشهيد فرصة حقيقية تتآلف فيه قلوب الإماراتيين جميعاً كقلب رجل واحد، لتجديد الولاء والانتماء لدولتهم وقيادتهم، ومناسبة جليلة لنشر معاني وقيم حب الوطن وخدمته وتضحيات شهدائه من أجل ترسيخ ذلك في نفوس كل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، مشيراً إلى أن الإمارات تحتفي بيوم الشهيد إحياءً لذكرى أبنائها البواسل الذين استشهدوا في خدمة الوطن ولتخليد تضحياتهم لتبقى نهجاً وحافزاً لكل إماراتي لبذل المزيد من الجهد والعمل لمواصلة مسيرة التضحية والعطاء.