عبدالله بن زايد: تضحيات شهداء الوطن يسجلها التاريخ بأحرف من نور

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار يسجلها التاريخ بأحرف من نور لتروي لأبناء الوطن جيلاً بعد جيل قصصاً ملهمة من البذل والفداء والولاء لوطن الخير، فكل شهيد من شهدائنا الأبرار ملحمة وطنية ستظل نبراساً لأبنائنا وبناتنا ينير طريقهم إلى دروب التميز بقلوب ملؤها حب الوطن.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد: «في هذا اليوم العظيم يوم الشهيد الذي تعظم فيه دولة الإمارات العربية من قيم الفداء والبذل والعطاء، عانقت هامتنا سماء الفخر والعزة بعد أن جادت كوكبة من أبناء الإمارات بأرواحهم الطاهرة في سبيل إعلاء راية الحق ودحر الظلم وصون أمن واستقرار وطنهم ونصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية».

إلهام

وتابع سموه: «إن تضحيات شهداء الوطن الأبرار يسجلها التاريخ بأحرف من نور لتروى لأبناء الوطن جيلاً بعد جيل قصصاً ملهمة من البذل والفداء والولاء لوطن الخير. فكل شهيد من شهدائنا الأبرار ملحمة وطنية ستظل نبراساً لأبنائنا وبناتنا ينير طريقهم إلى دروب التميز بقلوب ملؤها حب الوطن.

بقدر فخرنا بشهدائنا الأبطال فإننا نعتز بأمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم وذويهم الذين أمدونا بنموذج فريد يحتذى في الصبر والإرادة والثبات والتحدي، ومنحونا الثقة بقدرة وطننا على قهر المستحيل والمُضي قدماً في دروب النجاح والريادة، فنحن جميعاً نقف صفاً واحداً في سبيل إعلاء راية الوطن ورفعته وتقدمه».

واختتم سموه: «في هذا اليوم العظيم تظللنا جميعاً راية وطننا المعطاء في «عام زايد» لنستذكر جميعاً تضحيات شهدائنا الخالدة وندعو شبابنا قادة المستقبل إلى استلهام دروس العزيمة والإرادة منها للمُضي قدماً بوطنهم إلى الريادة العالمية في شتى المجالات. رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته وجزى أهليهم وذويهم خير جزاء وجعل دولة الإمارات على الدوام عصية على قوى الشر والظلام قوية منيعة يقدم أبناؤها للعالم أجمع دروساً وعبراً في حب الوطن».