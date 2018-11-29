علي النعيمي: بطولاتهم مصدر إرادتنا وعزيمتنا

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

قال علي عيسى النعيمي، المدير العام لـ«دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان»: «نقف اليوم قيادةً وشعباً لنعبّر عن تقديرنا واعتزازنا بتضحيات وعطاءات أبطالنا البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وعن الحق، إن تكريمنا لشهداء الإمارات ما هو إلا استحقاق وعرفان بما جادوا به فداءً لوطنهم وأهلهم، فاستحقوا كل الإجلال، مستلهمين بذلك نهج البذل والتضحية الذي غرسه فينا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبهذه المناسبة الوطنية، نجدد قيم التفاني والإخلاص والولاء المزروعة في نفوس أبناء الإمارات التي تحلى بها أبطالنا البواسل.