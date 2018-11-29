حمد المدفع: يوم تتجسّد فيه قيم التآزر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد حمد المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أن الـ30 من نوفمبر، يوم تتجسّد فيه قيم التآزر والتكاتف الإماراتي، ففيه نجتمع جميعاً، شباباً وشيوخاً، نساءً ورجالاً، نجدد فيها الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مستذكرين بكل مشاعر الفخر والاعتزاز شهداءنا الأبرار الذين رسخوا قيم التضحية والفداء والوحدة والتضامن.

وتابع في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: إننا نقف في هذا اليوم وكلّنا فخر واعتزاز بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لنخلّد فيه ذكرى أبطال الإمارات الذين تركوا أحبّتهم وكلّ ما يملكون لتأدية واجبهم الوطني، حتى نالوا شرف الشهادة، لتظلّ راية الدولة خفاقة في ساحات الشرف والبطولة والمجد، وقد سالت الدماء الشريفة لأبناء الإمارات على أراضي الشعوب المظلومة، وهم يدافعون عن وحدة تلك الأراضي ليعمّ الأمن والسلام فيها، فتلك هي شيم الشعب الإماراتي، الذي ينشر من خلالها فكر ورؤية القيادة الإماراتية المؤكدة لقيم الإخاء الإنساني والتسامح.