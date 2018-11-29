محمد الخوري: يوم خالد لأسر الشهداء وأمهاتهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

قال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال: «نحتفي بيوم الشهيد، لنتذكر شهداءنا الذين نوجه تحية إجلال وإكبار إلى أرواحهم الطاهرة التي بذلوها فداء لوطننا الغالي».

وأكد أن هذا النهج الإنساني الراقي يجسد معاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، ليبقى الوفاء متواصلاً للشهداء، من خلال الاهتمام بكل تفاصيل حياة أسرهم الصغيرة والكبيرة، تقديراً لدورهم، وما قدموه لتمكين أجيال الغد من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير في الدولة، لافتاً إلى أن هذه المناسبة الغالية ستكون فرصة لتخليد بطولات أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي، ليصبحوا نموذجاً وقدوة للجيل القادم.

وتابع أن تضحيات شهدائنا البواسل منارة لأجيالنا المقبلة، وأن يوم الشهيد هو يوم تاريخي لأبناء الوطن، ويوم خالد لأسر الشهداء وأمهاتهم.