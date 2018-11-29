منصور بن محمد يكرّم الفائزين بـ«ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: Ⅶ دبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، الفرق الفائزة في المسابقة العالمية للجامعات الخاصة بتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط)، التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي.

ولدى وصول سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر الحفل تفقد والضيوف عددا من مشاريع المنازل المشاركة في المسابقة التي بلغ عددها 15 منزلاً ذكياً ومستداماً شارك في ابتكارها أكثر من 600 طالب وأكاديمي من 54 جنسية ضمن 15 فريقاً يمثلون 28 جامعة من 11 دولة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأستراليا، الأمر الذي يعكس مكانة دولة الإمارات كمنصة محفزة للابتكار وبيئة حاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.

تنمية مستدامة

وفي كلمته الافتتاحية خلال الحفل، تقدم سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته لمسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط، التي تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما تقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتشريفه حفل توزيع الجوائز.

وأضاف الطاير إن دبي نجحت في استضافة وتنظيم نسخة مبتكرة من هذه المسابقة العالمية الرائدة، والتي تهدف لإشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة وتشجيعهم على الابتكار وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية وذلك في «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الصرح العالمي المستدام كونه أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، ويدعم جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وقال إن هذه الدورة من المسابقة تأتي تزامناً مع «عام زايد» الذي نحتفل خلاله بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رسخ أسس الاستدامة البيئية في دولة الإمارات، وحرص على تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.. وسيتم تنظيم الدورة الثانية بالتزامن مع إكسبو دبي 2020 الذي يتوافق شعاره «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» مع هذه المسابقة العالمية الرائدة.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين في المسابقة ونال جائزة المركز الأول فريق «فرجينيا تك» من جامعة فرجينيا تك في الولايات المتحدة الأميركية؛ وفي المركز الثاني فريق «جامعة ولونغونغ» من جامعة ولونغونغ في أستراليا، ومعهد التدريب المهني (تي آي إف إي) في ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، وجامعة ولونغونغ دبي، وفي المركز الثالث فريق «بيتي كول» من جامعة بوردو، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمسطحات الخضراء في بوردو، وكلية بوردو للفنون والحرف في باريس، ونوباتك-انيف4 في فرنسا، وجامعة النجاح الوطنية من فلسطين، وجامعة أميتي في دبي.

كما كرم سموه الفائزين في فئة «الابتكار» ضمن المسابقة وجاء في المركز الأول فريق «جامعة ولونغونغ» وفي المركز الثاني فريق «فرجينيا تك» وفي المركز الثالث فريق «بيتي كول».

وفي فئة «الهندسة والبناء» فاز فريق «أكوا جرين» من جامعة عجمان بالمركز الأول، وفريق «إفدن» من جامعة ايون مينكو للهندسة المعمارية، والجامعة التقنية لعلوم الهندسة المدنية في بوخارست، وجامعة بوليتكنك في بوخارست، رومانيا، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم بيلاني من دولة الإمارات بالمركز الثاني.

وجاء في المركز الثالث مناصفة كل من فريق «بيتي كول» وفريق «فرجينيا تك».. وفي فئة «الاستدامة» فاز فريق «بيتي كول» بالمركز الأول وفريق «فرجينيا تك» بالمركز الثاني، وجاء في المركز الثالث كل من فريق «إفدن» وفريق «جامعة ولونغونغ».. وفي فئة «الاتصال» فاز بالمركز الأول فريق «إفدن» وفي المركز الثاني فريق «فيرتشو» من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا، وجامعة فونتيس للعلوم التطبيقية في هولندا، وفي المركز الثالث فريق «سابينزا» من جامعة سابينزا في روما، إيطاليا.

وفي فئة «الهندسة المعمارية» فاز فريق «فرجينيا تك» بالمركز الأول، وفريق «بيتي كول» في المركز الثاني، وفريق «سابينزا» في المركز الثالث.. وفي فئة «كفاءة الطاقة» فاز فريق «بيتي كول» بالمركز الأول، وفريق «جامعة ولونغونغ» بالمركز الثاني، وفريق «فرجينيا تك» بالمركز الثالث.

وفي فئة «إدارة الطاقة» فاز فريق أكوا جرين من جامعة عجمان بالمركز الأول، وفريق «جيل» من الجامعة الأميركية بدبي في المركز الثاني، وفريق «بيتي كول» في المركز الثالث.. وفي فئة «شروط الراحة» فاز فريق «جامعة ولونغونغ» بالمركز الأول، وفريق «إفدن» بالمركز الثاني، وفريق «فرجينيا تك» بالمركز الثالث.. وفي فئة «الأداء الوظيفي للمنزل» فاز فريق «جامعة ولونغونغ» بالمركز الأول، وفريق «فيرتشو» بالمركز الثاني، وفريق «فرجينيا تك» بالمركز الثالث.

وفي فئة «النقل المستدام» فاز فريق «جامعة ولونغونغ» بالمركز الأول، وفريق الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بالمركز الثاني، وفريق «نو هاوس» من جامعة الشارقة، وجامعة فيرارا في إيطاليا بالمركز الثالث.

وضمن الجوائز الخاصة للمسابقة، فاز فريق «جامعة ولونغونغ» بالمركز الأول في جائزة أفضل تصميم داخلي، بينما فاز «فرجينيا تك» بالمركز الثاني، وفريق «سابينزا» بالمركز الثالث.. وفي فئة «الحلول الإبداعية» فاز فريق «فرجينيا تك» بالمركز الأول، وفريق «جامعة ولونغونغ» بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء كل من فريق «جامعة الملك سعود» من المملكة العربية السعودية، وفريق «تي دي آي إس» من الجامعة الوطنية تشياو تونغ.. كما فاز فريق «بيتي كول» بفئة «الألواح الكهروضوئية المدمجة».

إبداع

تعكس استضافة دبي لدورتين متتاليتين من المسابقة بجوائز إجمالية تزيد على 20 مليون درهم، ومنح مساحة للشباب للإبداع والابتكار، مكانة الإمارة كمدينة مستقبلية تتبنى حلولاً مستدامة، وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي يقول: «بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات.. والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار».