عبيد الزعابي: الشهداء وهبوا أرواحهم لعزة راية الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، إن أبناء دولة الإمارات يحتفون بمناسبة يوم الشهيد وفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن الأبرار، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات عالية خفاقة. ويمثل الاحتفاء بهذا اليوم مصدر فخر واعتزاز بما قدمه أبناء دولة الإمارات البواسل من تضحيات في الميادين العسكرية، ورمزاً لتكريم الشهداء الذين زُفت أرواحهم إلى السماء بعد أن ذادوا عن حياض الوطن بكل ما لديهم من غال ونفيس، وبذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية ليظفروا بإحدى الحسنيين، فإما نصرٌ مبين، وإما شهادةٌ في سبيل الله، فهنيئاً لكل شهيدٍ اصطفاه المولى عز وجل ليفوز بالثواب العظيم.

في هذا اليوم يذكر الناس مآثر الشهيد، ويرون فيه قدوةً لهم وللأجيال من بعده، فكل الأمم تفتخر بشهدائها وتعتبرهم أيقونة التميز والعطاء الذي لا يزول، فرسالة الشهيد تحمل في طياتها كل معاني الشرف والإباء، وتضرب أروع الأمثلة في التضحية. وإذا كان أحد أهداف هذه المناسبة هو إزكاء الروح الوطنية وترسيخ أواصر الترابط والتكاتف بين أبناء الشعب وقواته المسلحة - مصدر فخره واعتزازه - فإن يوم 30 نوفمبر من كل سنة سيظل دوماً يوماً للوفاء والعرفان والإجلال والفخر والإكبار لما قدمه الشهداء من تضحيات.