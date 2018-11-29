هشام القاسم: يوم لتكريم شهدائنا الأبرار

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أحيت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي ذكرى يوم الشهيد، المناسبة الوطنية التي تعبر فيها الإمارات عن تقديرها لتضحيات شهدائها في الثلاثين من نوفمبر من كل عام.

وقامت وصل بتنكيس الأعلام في مقرها الرئيسي، بينما تقدم هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول الحضور من موظفي وصل من مختلف الإدارات، ودعا إلى دقيقة صمت تقديراً للشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن. بعد ذلك وقف الجميع احتراماً للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، متبوعاً برفع علم الدولة على مقر وصل.

ونوه هشام عبدالله القاسم، إلى أهمية يوم الشهيد باعتباره مناسبة وطنية أسست لمرحلة جديدة في تاريخ دولة الإمارات، وتحول معها الشعب إلى جنود أوفياء، للحفاظ على مكتسبات الوطن وإعلاء رايته، من خلال الإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهود لمواصلة تقدمه وازدهاره.

وقال القاسم: إن يوم الشهيد في دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة وطنية لتكريم «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، وقضوا في ساحات العزة والكرامة، دفاعاً عن قيم الحق والعدل ونصرة المظلوم، وحماية لراية الإمارات وإنجازاتها التي تفاخر بها الأمم والشعوب.

في هذا اليوم، تلتف كافة شرائح المجتمع حول قيادتها للإعراب عن تقديرهم لتضحيات شهداء الإمارات، الذين ضحّوا بأرواحهم لحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته، فكان حقاً علينا أن نرد النزر اليسير من جميلهم علينا.

إن يوم الشهيد فرصة حقيقية لنا للتعبير عن الروابط المتينة التي تجمع بين مكونات وجودنا، وهي: الوطن والقيادة والشعب، ليظل الثلاثون من نوفمبر من كل عام، مناسبة لتخليد من رحلوا عنا بعد أن أدوا الأمانة على أكمل وجه، ووفاءً لمن صانوا العهد الذي قطعوه على أنفسهم، وعرفاناً بتضحياتهم الشجاعة بعد أن وهبوا أرواحهم فداءً للوطن. واختتم القاسم بالدعاء: رحم الله شهداءنا رحمة واسعة.