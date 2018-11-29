فهد القرقاوي: ننحني إجلالاً لبواسل قواتنا المسلّحة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»: «يشرّفنا أن نحيي اليوم ذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس فداءً للوطن الغالي وتلبية لنداء الواجب.

ولا يسعنا، ونحن نحتفي بـ«يوم الشهيد»، سوى أن نستذكر بفخر واعتزاز بطولات أبناء دولة الإمارات الذين يستحقون منا كل التقدير والاحترام، لما قدموه من أمثلة مشرّفة في البذل والعطاء والتضحية في سبيل إحقاق الحق ونصرة المظلوم.

ولا يسعنا هنا سوى أن نحني رؤوسنا إجلالاً و تقديراً لبواسل القوات المسلّحة، الذين يمثلون الدرع الحامية لأمننا وأماننا. وفي هذه المناسبة الغالية، نقف مع أسر الشهداء وذويهم الذين وهبوا أرواح أبنائهم فدى الوطن بكل فخر لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة».