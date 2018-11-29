أحمد القاسمي: نهضة الإمارات الحضارية تحرسها تضحيات الأبطال

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن مسيرة دولة الإمارات في تحقيق نهضتها الحضارية الكبيرة والتي بدأت منذ الاتحاد زينتها، تعاهد الشباب على حماية الوطن والدفاع عنه فكانت التضحيات تتوالى والإنجازات تترى والوطن يرتفع، تحرسه أرواح الرجال وعهدهم للدفاع عن العرض والأرض وصونهما حماية للمجتمع الذي نشأوا فيه وتربوا على عزه وكرامته.

وأضاف في كلمة سموه التي وجهها عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: في ذكرى يوم الشهيد الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتقبلهم القبول الحسن مع الصديقين والشهداء، عرفانا لما قدموه للوطن والدفاع عنه بالأرواح والأنفس.إن ما تعيشه بلادنا من نهضةٍ حضاريةٍ كبيرة، يُشكّل مسيرةٍ طويلة، بدأت منذ الاتحاد، تدانت فيها عزائم وأكتاف الرجال

في كل عام تحتفي بلادنا بهذه الكوكبة النيرة من أبنائنا الشهداء، ونذكرُ أن لهم أسرٌ وعائلاتٌ وأبناء، لهم كل الحب والتقدير من أفراد مجتمعنا فرداً فرداً.