حميد بن سالم: وقفة لمعرفة بطولات أبناء الوطن العظام

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

قال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة: إن تاريخ 30 نوفمبر هو يوم وطني للشهيد يهدف إلى إرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف من أجل استخلاص العبر والاقتداء بخطاهم، كما هو يوم للاحتفال بذكرى الشهيد عرفانا بما قدمه الشهداء من تضحيات.

وهذا اليوم، هو وقفة لمعرفة تضحيات تلك البطولات التي قام بها أبناء ذلك الجيل العظيم من قواتنا المسلحة في أرض اليمن دفاعا عن الشرعية، من خلال المعارك التي تعد ملاحم تاريخية عظيمة يقرأها ويفخر بها الأجيال من أبنائنا وأحفادنا.

وأوضح بن سالم، بأنه يتوجّب على كل مواطن في الإمارات، أن يقدّم كل ما لديه من إمكانيات ليكون جَسوراً، فارساً، مِقداماً، لخدمة هذا الوطن مشاركة أو إسناداً.