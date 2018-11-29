أحمد مصبح: تمثل لنا أعلى معاني الفخر والشرف

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إن يوم الشهيد يمثل لنا أعلى معاني الفخر والشرف والاعتزاز بأبناء الإمارات المخلصين لوطنهم ولقيادتهم، والذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة الوطن ورفعته، وتحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار.

وقال مصبح: كل يوم يؤكد أبناء الإمارات حبهم وعطاءهم لدولتهم وتضحياتهم في سبيل رفعتها وعزتها، وإن توجيهات القيادة الرشيدة بتخصيص يوماً للشهيد؛ لنتذكر دوماً ما بذله أبناء الوطن من تضحيات عظيمة في الدفاع عن أرضه، كما أنه يعتبر حرصاً من حكومتنا الرشيدة على مواساة أهالي الشهداء في هذا المصاب الجلل، والتلاحم الكبير الذي قلما نجده في شعوب العالم.

فكل بيت في الإمارات، يفتخر بوجود شهيد، وتتفاخر العائلات فيما بينها بأن يحمل أحد أبنائهم لقب «شهيد الإمارات».