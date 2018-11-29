فعاليات: المناسبة تجسد أبهى صور التلاحم الوطني

قال مسؤولون إن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد أبهى صور التلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن والتفافهم حول القيادة الحكيمة، عرفاناً منهم بجهودها الاستثنائية في الحفاظ عليه منيعاً مصاناً، وبإنجازاتها من أجل رفعته وضمان مستقبل أجياله.

وأعربوا عن بالغ تقديرهم وعرفانهم لأهالي الشهداء، الذين قدموا فلذات أكبادهم فداءً للأرض والعرض، مؤكدين أن دم الشهداء سيبقى ديناً في أعناقنا إلى أن نلقى الله، وأن تضحياتهم ستظل أوسمة شرف نزين بها صدورنا.

واعتبر علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يوم الشهيد يوم فخر لأبناء الوطن، تعلو فيه قيم البسالة والفداء، ويحتفون فيه بالشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن والدفاع عن ترابه، ويستذكرون فيه تقديمهم أرواحهم رخيصة في سبيل أن يظل الوطن آمناً ويظل أهلوه مطمئنين.

وأشار الى أن كل مواطن ومقيم في الإمارات ومحب لها يعتز برموز البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وضحوا بأنفسهم تلبية لنداء الوطن، فسطروا بدمائهم تاريخاً مجيداً، ونحتوا بطولاتهم في وجدان الوطن، مؤكدا أن دم الشهداء سيبقى ديناً في أعناقنا إلى أن نلقى الله، وأن تضحياتهم ستظل أوسمة شرف نزين بها صدورنا.

إجلال وتقدير

من جانبه تقدم حمد بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بتحية إجلال وتقدير إلى شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون لجعل رايته عالية خفَّاقة وعزيزة بين الأمم، مؤكدا أن هذا اليوم هو يوم الوفاء لشهدائنا مصدر عزتنا وفخرنا ومنارة لأجيالنا القادمة.

وقال: يأتي هذا اليوم لنستذكر بطولات شهدائنا في ميادين العز والشرف دفاعاً عن الحق والواجب، ولتبقى تضحياتهم حية في أذهاننا وقلوبنا، حيث عكست هذه التضحيات قوة المجتمع الإماراتي قيادةً وشعباً، وأظهرت قدرته على تحمُّل التضحيات وتقديم المزيد من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة المستضعفين.

وأضاف ابن كردوس: يوم الشهيد هو فرصة لنوجه رسالة إلى أمهات الشهداء وأسرهم وذويهم، نعبر فيها عن اعتزازنا وفخرنا بهم وبثباتهم دفاعاً عن الوطن والأمة، لأنهم القدوة والمثل لنا جميعاً.

صفحة مضيئة

كما تقدم عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، بأسمى آيات التقدير والعرفان لأسر شهداء الوطن، وإلى قواتنا المسلحة تقديراً لدورهم البارز وما قدموه من عطاء وبذل، مؤكداً أن ذكرى يوم الشهيد تشكل صفحة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الوطن، الذين لبَّوا نداء الواجب، وضحَّوا بأرواحهم من أجل أن تبقى راية الإمارات مرفوعة وخفَّاقة في ميادين الشرف والعزة والبطولة بكل مكان.

وقال: يعكس إحياؤنا لهذه المناسبة وتخليد ذكرى شهدائنا الأبرار، حرص قيادتنا الرشيدة على غرس قيم الوفاء والانتماء في نفوس أبنائها، وتجسيد معاني التلاحم بين الشعب وقيادته، كما تشكل دعوة لاستلهام بطولاتهم وتضحياتهم لتعزيز قوة الإرادة لدى جميع أبناء الوطن، ومواصلة مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وترسيخ مكانة دولتنا الريادية على كافة الصعد.