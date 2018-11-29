ضاحي خلفان: تخليد لمعاني الإنسانية

المصدر: Ⅶ دبي- وام

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بمناسبة يوم الشهيد: «إن هذا يوم مجيد نستذكر فيه شهداءنا الأبرار الذين سطروا أعظم البطولات في ميادين العزِّ والشرف دفاعاً عن تراب الوطن، فيوم الشهيد الإماراتي الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، أصبح رمزاً وطنياً مصاحباً لاحتفالات الدولة بيومها الوطني، تخليداً لأسمى معاني الإنسانية والتضحية التي قدمها شهداؤنا الأبرار دفاعاً عن الحق وذوداً عن وطنهم، حتى تظل بطولاتهم وتضحياتهم قدوة للأجيال القادمة، ونبراساً يضيء لهم طريق الحاضر والمستقبل، وحافزاً لأبناء وبنات الإمارات على مزيد من العمل والجهد والعطاء من أجل رفع شأن الوطن والحفاظ عليه وحمايته في مواجهة أي تهديد أو خطر قد يتعرض له».

وأضاف: «إنه ما من يوم يرتقي في مقامه، ويسمو في قدره، ما يبلغه يوم الشهيد من شرف ورفعة وإجلال، لقد قدَّم شهداؤنا الأبرار أغلى ما يملكون للدفاع عن وطنهم، ولهذا فهم يستحقون أعلى صنوف التكريم والاهتمام والوفاء، ولم تتوانَ دولتنا الحبيبة في تكريم أبنائها الذين بذلوا أرواحهم لجعل رايتها عالية خفَّاقة بين الأمم، فحفظت الأمانة، ولم تبخل في توفير كافة سبل العيش الكريم لأسرهم وأبنائهم في مختلف مناحي الحياة، وكان الحكام والقادة والمسؤولون في مقدمة المعزين لأبنائهم الشهداء، والمواسين لكل أسرهم، ما خفف عنهم الحزن والألم، في صورة تعبر عن أنبل المشاعر الصادقة التي تربط بين القيادة ومواطنيها في كافة الظروف».