خالد بن زايد: سطروا بتضحياتهم ملاحم بطولية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أن شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بتضحياتهم ملاحم بطولية يعتبرون علامة فارقة في تاريخ هذا الوطن المعطاء، بعد أن بذلوا أرواحهم ودماءهم الطاهرة في سبيل رفع رايته خفاقة والذود عنه وعن مكتسباته مؤكدين للقاصي والداني أن أبناء الدولة أشداء على الظلم والظالم والمعتدي، وامتلاكهم من الكفاءة والقدرة القتالية ما يمكنهم من رد الظلم والعدوان.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «في هذا اليوم الذي تُعلي فيه دولتنا العظيمة من قيم الفداء والبطولة نرفع تحية تكريم وإجلال لشهدائنا سواء من العسكريين أو المدنيين الذين قدموا أغلى ما يمتلكون، وسطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ، ونترحّم على أرواحهم الطاهرة النقية ونوجه تحية تكريم وإجلال لشهداء دولتنا الغالية الإمارات التي بدماء أبنائها تزداد منعة وقوة في وجه الظلم والطغيان ونترحّم على أرواحهم الطاهرة النقية».

وأضاف سموه «إننا في مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة رئيساً وأعضاء مجلس الإدارة وكوادر إدارية وتربوية بجميع الدرجات الوظيفية ومنتسبين إليها من أصحاب الهمم، نؤكد أن شهداء الوطن سيظلون في ضمير ووجدان كل فرد منا، كما أننا جميعا نقف خلف القيادة الرشيدة مدافعين عن الحق جيوشاً من المقاتلين بالسلاح والكلمة والموقف، ونسأل المولى عز وجل أن يسكن شهداء الوطن الجنات العلا ويلهم أهلهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان، وأن يُمتع قائدنا صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بموفور الصحة والعافية».