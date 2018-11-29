أحمد النعيمي: شهداؤنا يلهموننا توحيد الطاقات لمواصلة البناء

المصدر: Ⅶ عجمان- وام

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن أكثر القيم مدعاة للفخر رؤية أبناء الإمارات يتسابقون إلى ساحات الكرامة، حاملين أرواحهم على أكفهم وإماراتهم في وجدانهم ليرتقوا إلى ذرى المجد باستشهادهم وليرتقي الوطن بهم أكثر فأكثر.

وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي - في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «إن شهداء الإمارات الأبرار يلهموننا كي نوحّد الطاقات ونحشد الجهود لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وكتابة فصول مضيئة في كتاب المجد بمداد دمائهم الزكية.. منوهاً بأن ما سجله الشهداء بدمائهم الطاهرة يضعنا أمام مسؤولية عظيمة، لنكون أكثر اتحاداً وتضامناً وأكثر التزاماً وإخلاصاً، وأن نحمل مشاعل الأمل التي أضاؤوها لنا لمواصلة طريق البناء والنهضة».