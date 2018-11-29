حاكم عجمان: ذكرى الشهيد تعني التضحية والفداء والقدوة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن ذكرى يوم الشهيد تعني التضحية والفداء والوفاء والقدوة الدائمة التي يجب أن نتذكرها دائماً، وهو يوم للوطن بتجديد الولاء له وصون العهد، والتأكيد أن دولتنا الغالية مهما قدمنا لها من أبنائنا وأنفسنا، ليس بكثير عليها، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عز وشرف في هذه الدنيا، وإما شهادة في سبيل الله تعالى.

وجاء في كلمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: «في 30 نوفمبر من كل عام تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ببطولات أبنائها وتضحيات شهدائها بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ليصبح لشهيد الإمارات يوم تهفو فيه قلوب الشعب إلى الامتنان والفخر ببطولات الشهيد وتضحياته والاعتزاز بروحه الطاهرة التي جاد بها في ساحات الحرب وميادين الواجب في سبيل نصرة الدين والوطن والأمة».

ذكرى يوم الشهيد تعني التضحية والفداء والوفاء والقدوة الدائمة التي يجب أن نتذكرها دائماً، وهو يوم للوطن بتجديد الولاء له وصون العهد، والتأكيد أن دولتنا الغالية مهما قدمنا لها من أبنائنا وأنفسنا، ليس بكثير عليها، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عز وشرف في هذه الدنيا، وإما شهادة في سبيل الله تعالى.

تضحيات وشجاعة

في يوم الشهيد، يجب أن نستذكر جميعاً مناقبه، وأن نربي الأجيال على أن يكونوا مثله، وأن نتذكر تضحياته وشجاعته، ومكانته عند رب العالمين، فهو يشفع لسبعين من أقاربه، ويدخلهم الجنة، فالله تعالى يغفر له جميع ذنوبه في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من جنة الفردوس، فالشهيد في أعلى مراتب الجنة، مع الأنبياء والأولياء والصالحين. وقد يكون الشهيد هو الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الصديق، وأياً كان، فهو رمز الشرف والتضحية، فالشهادة كرامة وفضل، والشهادة امتياز وتضحية في سبيل تراب الوطن وواجب مقدس، والشهادة عز وفخار وكبرياء وقيمة لا تعلوها قيمة.

رعاية أبوية

إن قيادتنا الرشيدة التي عرفت بالوفاء للشهداء من خلال الرعاية الأبوية الحانية لأسرهم وتكريمهم وإحياء ذكراهم تعددت مبادراتها، وتنوعت مظاهر الاحتفاء بشهداء الواجب والوطن في لفتات إنسانية ومبادرات كريمة، فجاء إنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن في ديوان ولي عهد أبوظبي تقديراً عظيماً لتضحيات وعطاء أبنائنا الشهداء وتكريماً لأسرهم وذويهم.