سلطان بن زايد: أبناء الإمارات جادوا بأرواحهم لرفعة الوطن

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أن يوم الشهيد هو يوم العز والفخر والإباء تكرم فيه دولة الإمارات أبناءها البواسل الذين لبوا نداء الواجب فجادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل رفعة الوطن وعزته.. مشددا سموه أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عنه في ساحات العز والشرف.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: اليوم.. يوم الشهيد.. يوم العز والفخر والإباء.. اليوم، تكرم دولة الإمارات العربية المتحدة أبناءها البواسل الذين لبوا نداء الواجب فجادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل رفعة الوطن وعزته.. سيبقى الشهداء خالدين بذكراهم مدى الدهر، كواكب تنيـر سماء الوطن وقوة تشحذ الهمم، وقدوة تبعث العزيمة في النفوس.

إن ما يعبر عنه أبناء الإمارات جميعا في هذا اليوم، يوم الشهيد، إنما يؤكد أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عنه في ساحات العز والشرف.

اليوم يقف الجميع.. جميع من في هذا الوطن قادة ومواطنين، نساء ورجالا، صغارا وكبارا، جنودا ومدنيين يقفون كالبنيان المرصوص يشد بعضهم أزر بعض، لتبقى راية الوطن خفاقة عالية.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها القومية والأخلاقية والإنسانية، فهي تقف دائما إلى جانب الشعوب المظلومة المدافعة عن حقها في العيش الكريم، تساند المظلوم وتدعو إلى إرساء الحق والعدل والسلام في العالم أجمع.

رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أهلهم وذويهم خيرا، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم الذين برهنوا على إرادة صلبة، وصبر عظيم وحب للوطن.. إن شهداءنا الذين جادوا بأرواحهم سيبقون أحياء عند ربهم يرزقون، وسيبقى الوطن يفخر بهم.

وفي الختام أود بهذه المناسبة الجليلة أن أتوجه بالشكر أيضا إلى قواتنا المسلحة الباسلة، فهي درع الوطن وسياجه الحصين، والتي تلبي دون توان نداء الواجب في سبيل رفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وعزتها ولرجال صدقوا الله والوطن ما عاهدوا عليه بأن تظل راية هذا الوطن خفاقة دوما، وأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة واحة رخاء وازدهار وأمن وأمان لأبنائها ولجميع المقيمين على أرضها، وتظل منارة للخير والعطاء، سندا وعونا للشقيق والصديق.

الرحمة لشهدائنا الأبرار، والعزة والرفعة لوطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة.