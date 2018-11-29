أحمد الحميري: نعاهد الوطن على الذود عن ترابه

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

قال أحمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، إن يوم الشهيد ترسخ فيه قيادتنا من قيم البطولة والتضحية والفداء، لنقف إجلالاً لشهدائنا البواسل الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم أنبل معاني العطاء والعز والكرامة، معاهدين الوطن على الذود عن ترابه، مقدمين له الأرواح، رافعين راية الوطن خفاقة عالية.

وتابع الحميري في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: في الثلاثين من نوفمبر، الذي يتزامن مع احتفالات بلادنا بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس دولتنا، نجدّد البيعة والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونعاهدهم أن نظل أوفياء لوطننا، نبذل الغالي والنفيس للحفاظ على مسيرة اتحاده، فخورين بما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات مشهودة.

وأضاف: تحية إجلال خاصة نبعثها، في هذا اليوم، لأبطال قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، الساهرين حمايةً وفداءً للوطن ومواطنيه، وصوناً لاتحاده، وحماية لسيادته، ودفاعاً عن أرضه، ونصرةً للقضايا العادلة، والتحية لأبنائنا في كافة ميادين الواجب، داعين الله أن يديم على بلادنا نعم الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء.