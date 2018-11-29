سالم الموسى: ستبقى أرواح شهدائنا مصدر قوتنا

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: نقف اليوم لنستذكر أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم التي لم تذهب سدى، بل هي وسام على صدورنا جميعا وفخر لكل مواطن إماراتي. إنّ هذه المناسبة الوطنية هي تخليد ووفاء بتضحيات وعطاء شهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم أثناء تأديتهم مهامهم وواجباتهم الوطنية في كافة الميادين لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية. نحن ننحني اليوم أمام ذوي وأسر الشهداء ونفتخر معهم بتضحيات أبنائهم، لتجسد هذه الوقفة روح الوطنية والإرادة والعزيمة في الدفاع عن أرضنا وحماية أبنائنا.