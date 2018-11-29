مسؤولون: مناسبة وطنية للاحتفاء بقيم العز والكرامة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكد مسؤولون في دبي أن يوم الشهيد مناسبة وطنية للاحتفاء بقيم العز والكرامة، واستذكار عطاء الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة ومكانة الوطن، وعلو شأنه بين الأمم، في وقت اكدوا فيه أن دولة الإمارات قيادة وشعباً لن تنسى التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال في الدفاع عن أمنها واستقرارها.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيه دولة الإمارات، قيادة وشعباً، عن تقديرها لعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل رفعة ومكانة الوطن.

ومن جانبه قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «إن قيادة دولة الإمارات تقدم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس، في الحفاظ على الوحدة العربية وحماية ترابها.

وأضاف أن يوم الشهيد هو يوم خالد في تاريخ دولتنا نستذكر فيه تضحيات أبطال قواتنا المسلحة الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة لبارئها دفاعاً عن الحق ونصرةً للمظلومين».

وبدوره قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نقف جميعاً اليوم وقفة إجلال وتقدير أمام مواكب الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الواجب الوطني، وأننا مهما قدمنا وقلنا فإننا لن نوفي حق هؤلاء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تبقى راية الإمارات عالية خفاقة».

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «أن «يوم الشهيد»، الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون مناسبة وطنية في الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، يشكل محطة تاريخية توثق التضحيات الخالدة للجنود البواسل الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة في كافة المحافل والميادين».

ورأى طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن يوم الشهيد يأتي ليحيي في قلوبنا ذكرى شهدائنا الأبرار الذين لبّوا النداء بالدفاع عن الحق والشرعية، مسلحّين بالقيم السامية المستقاة من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي،: «يوم الشهيد مناسبة عميقة تأتي عاماً بعد عام لتذكرنا بمن بذلوا أغلى ما لديهم لأجل رفعة الوطن وعزته، وبأن كل ما يمكن تقديمه من عمل وجهد لا يزال صغيراً وبسيطاً أمام من فقدوا أرواحهم وأبناءهم وأحباءهم لأجل الوطن».

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن الشهادة شرف عظيم، ومنزلة رفيعة، يهبها الله للمخلصين من عباده، الذين يقدمون أنفسهم رخيصة دفاعاً عن أوطانهم».

ومن جهته قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تقف اليوم دولة الإمارات وقفة إجلال وإكبار، إحياءً لذكرى شهداء الإمارات البواسل، والذين قدموا أرواحهم في سبيل رد الحق ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف».

ورأت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن يوم الشهيد يجسد قيم البذل والعطاء والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته التي لا تنسى تضحيات وعطاء وإخلاص أبناء الوطن في مختلف الميادين.

بطولات عظيمة

ومن جانبه قال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»: «نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار أمام البطولات العظيمة التي سطرها بواسل القوات المسلحة في ميادين العز والشرف والمجد، رافعين راية الوفاء لدماء شهدائنا الأبرار التي لن تذهب سدى، بل ترسم اليوم معالم الطريق التي نعبُر من خلالها إلى مستقبل أفضل ونعلي شأن دولة الإمارات على الخارطة الإقليمية والعالمية».

ومن جهته أكد جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، أن المراسم والفعاليات الوطنية التي يشارك بها الجميع من مؤسسات وشركات وأفراد في يوم الشهيد، تجسد مشاعر الفخر ببطولات سطّرها شهداؤنا على مر الزمن، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تحفزنا على استذكار مسيرتهم، وجود عطائهم. وقال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: يكتسب «يوم الشهيد» أهمية خاصة باعتباره تجسيداً حقيقياً لقيم التضحية والبذل والإخلاص والشهادة المتأصلة فينا جميعاً استلهاماً من حكمة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي علمنا بأن حب الوطن بالأفعال وليس بالأقوال.