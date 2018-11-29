راشد الشرقي: الشهداء أكرم منا جميعاً

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

عبّر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن فخره واعتزازه بالبطولات التي سطرها شهداؤنا في ميادين العزة والكرامة، مؤكداً أن هؤلاء الأبطال هم أكرم منا جميعاً لما قدموه فداء للوطن.

وأضاف: «هناك في علٍ يعيد الشهداء صدى أصواتنا فخراً بهم، ويكتبون بالنور سطور مجدهم، مغتبطين يرددون آية حياتهم، في قول رب كريم أكرمهم بقوله جل في علاه بحقهم: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون»، المجد والخلود لهم، رجال بسعة الدنى تضحياتهم، وبحجم الوطن تسكننا محبتهم، الآباء الأبناء الذين كتبوا أسفارهم ملاحم ستحفظها الذاكرات فعالاً لرجال أبوا إلا أن يفوزوا بالمكرمات».