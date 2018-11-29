راشد بن سعود: شهداء الإمارات قدموا دروساً في الولاء والتضحية

المصدر: أبوظبي -وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن شهداء الإمارات الابطال قدموا دروساً في الولاء والتضحية والعطاء لإعلاء كلمة الحق ودحر المعتدين.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد: « في يوم العزة والكرامة والتضحيات نستذكر في هذا اليوم الخالد من تاريخ الدولة بطولات وعطاء شهداء الإمارات الأبطال وتضحياتهم البطولية التي سطروا من خلالها معاني الشجاعة والانتماء الوطني والوفاء للقيادة، وقد عبر أبناء الوطن من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة عن معنى الانتماء والتضحيات من خلال مهامهم وواجباتهم الوطنية في الميادين الإنسانية والعسكرية كافة، وقدموا دروساً في الولاء والتضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصيانة الإنجازات.

وشهد سجل الشهداء نماذج من الأبطال قدموا أمثلة لنماذج ومعاني المواطنة وقدموا رسالة وطنية نعتز بها جميعا سواء في مراحل عملهم المدني أو العسكري أو من خلال مساهماتهم الفاعلة في النهضة الحضارية حتى ارتقوا إلى جوار ربهم».



إجلال



واختتم سموه: «بهذه المناسبة نقف إجلالاً وإكباراً لشهداء الوطن لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق ودحر المعتدين وصيانة الأمن والاستقرار في المنطقة مبتهلين لله عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن في الدرجات العلى من الجنة مع الصديقين والأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم وأبناءهم الصبر والسلوان».







