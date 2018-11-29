سلطان بن سليم: مناسبة مجيدة من أيامنا الوطنية

المصدر: Ⅶ دبي – البيان

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن ذكرى يوم الشهيد هي مناسبة مجيدة من أيامنا الوطنية نحتفي فيها بتضحيات شهدائنا الأبرار، وأن ما قام به رجال قواتنا المسلحة في ساحة القتال كان مصدر عِز وفخر لنا، لما قدموه من أجل رفع راية الحق خفاقة، في ميادين الحرب، وأن تضحياتهم وبطولاتهم لن تُنسى، بل ستظل خالدة في أذهاننا على مر الزمن لأن القيادة لن ولم تنسَ تضحيات جنودها البواسل.

وفي هذا اليوم نحتفل ببطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار، ونخلدها في صفحات التاريخ اعتزازاً وفخراً وامتناناً لما قدموه من أجل الوطن.