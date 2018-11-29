يوسف الهاشمي: علامة فارقة في تاريخ الوطن الغالي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري دبي: بكل الفخر والاعتزاز، تحتفل دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بأغلى المناسبات على قلوبنا جميعاً، يوم الشهيد الذي يشكّل علامة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، لقد ضرب أبناء الإمارات أروع الأمثلة، ووهبوا أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي وعزته وكرامته، لتظل ذكراهم خالدة.

إن هؤلاء الشهداء أضحوا لنا قناديل مضيئة في درب المسيرة الحافلة لتاريخ للإمارات وأبنائها من رجال القوات المسلحة البواسل الذين يضربون كل يوم أروع الأمثلة في مواقع وميادين الشرف والمجد.