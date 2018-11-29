سلطان بن مجرن: وهبوا أرواحهم لتظل رايتنا خفاقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تضحيات شهدائنا الذين جسدوا لنا أسمى قيم العطاء والبذل، أبناء الإمارات البررة الذين لم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب، ليهبوا أرواحهم بشجاعة وإقدام، حتى تظل رايتنا خفاقة عالية فوق هاماتنا أبد الدهر، لقد ارتقوا إلى بارئهم أطهاراً وهم يقومون بالمهام التي ترتبت عليهم من وازع وطني، فمنهم من كُتبت له الشهادة داخل الوطن، ومنهم من نالها خارجه دفاعاً عن قيم الحق التي استلهمناها من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل النهج من بعده الخلف الصالح بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلانه هذه المناسبة يوماً من أيام الوطن، يسهم جميع أبنائه في تكريم الشهيد.