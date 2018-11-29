جواز السفر الإماراتي.. قفزات متلاحقة للوصول إلى القمة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حصد جواز السفر الإماراتي إحدى جوائز مبادرة «أوائل الإمارات»، وذلك لما حققه من إنجازات جعلته يتربع على قائمة أقوى خمسة جوازات في العالم.

ويحتل الجواز الإماراتي حالياً المركز الثالث عالمياً بدخول 163 دولة حول العالم (113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و50 دولة لدى الوصول إلى المطار أو تقديم طلب لحصول على التأشيرة عبر الإنترنت)، وذلك وفق «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وخلال مسيرة حافلة بالإنجازات النوعية لجواز السفر الإماراتي التي وصفها المؤشر العالمي بأنها الأسرع عالمياً دون منافس في سباق الوصول إلى القمة، أكد المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، الذي يرتّب جوازات سفر دول العالم وفقاً لقوتها وإتاحته الدخول لأكبر عدد من الدول بدون تأشيرة مسبقة، أن صعود الجواز الإماراتي إلى القمة منذ إنشاء المؤشر أصبح من أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام لتحقيق هدف وطني ناجح.

وأفاد المؤشر بأنه على مدى العقد الماضي، شهدت دولة الإمارات نمواً هائلاً في قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية، بعد اكتساب ثقة واحترام دول العالم، عكست قوة جواز السفر الإماراتي هذا النمو أيضاً وتجاوز توقعات مبادرة «قوة جواز السفر الإماراتي» التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي عام 2017.

ومنذ أغسطس عام 2016، كان الجواز الإماراتي في المركز 47 في مؤشر «باسبورت إندكس»، ولم يتجاوز عدد الدول التي يدخلها بدون تأشيرة الـ91 دولة، وخلال عامين حقق الجواز الإماراتي قفزات نوعية لم يشهدها أي جواز سفر في العالم، إذ صعد 44 مركزاً متقدماً ضمن المؤشر العالمي، ودخول 163 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

وقد تمكنت الدبلوماسية الإماراتية خلال عام 2016 من استكمال إنجاز اتفاقية إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة «الشنغن» التي تعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية، وساهمت هذه الاتفاقية لمواطني الدولة في عبور 34 دولة أوروبية، من بينها 26 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة «الشينغ».

وفي عام 2017، بلغ عـدد الدول التي أعفت مواطني الدولة حاملي الجوازات العادية من تأشيرة الدخول 19 دولة، شملت: الأرجنتين، فانواتو، سان لوتشيا، السلفادور، مالي، ساوتومي وبرنسيب، تشاد، تشيلي، ناورو، جزر سليمان، السنغال، جرينادا، قيرغيزستان، أرمينيا، أوكرانيا، سانت كيتس ونفيس، رواندا، الصين، إيرلندا.