محمد العلماء: مصدر فخر وإلهام للأجيال

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن يوم الشهيد تعبير عن الاعتزاز والافتخار بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه، للتأكيد على قيم الانتماء والولاء للوطن، وتخليداً لعطائهم، ولتعزيز قيم التضحية والفداء، المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، في إعلاء مكانة الشهداء.

وأضاف أن هذا اليوم يمثل مناسبة عزيزة، نقف فيها بكل إجلال وإكبار، لما حققه شهداء الوطن الأبطال في ميادين العز والشرف، فأصبحوا مصدر فخر وإلهام للأجيال، وهي عقيدة مستمدة من إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخلاق الأجداد في تقديم التضحيات لبناء وطن شامخ عزيز، واستذكار عطاءات الأوائل، الذين حصنوا الوطن من الأطماع الخارجية، من خلال تعزيز قيم التلاحم الوطني، الذي يسود مجتمع دولة الإمارات، ويمثل صمام الأمان في وجه التحديات التي تزيدنا قوة وعزيمة.

وأكد التفاف شعب الإمارات حول قيادته الرشيدة، لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء.