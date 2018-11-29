«درع الوطن»: مناسبة وطنية ترسّخ قيم الوفاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد يوسف جمعة الحداد رئيس تحرير مجلة «درع الوطن» أن يوم الشهيد الذي تحتفي به الدولة في 30 من نوفمبر من كل عام بات مناسبة وطنية ترسخ قيمة الوفاء وتعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لذكرى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأعلى ما يمتلكون فداءً لأغلى وطن، وسطّروا بدمائهم مآثر البطولات والمجد وحفروا أسمائهم بحروف من نور في أنصع صفحات ذاكرة الوطن الغالي.

وأضاف - في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد - لقد ضرب شهداؤنا الأبرار أروع الأمثلة في حب الوطن والذود عن مصالحه وقيمه ومبادئه، وصون مكتسباته والدفاع عن أمنه واستقراره، وإعلاء رايات الحق والواجب والثبات والإخلاص، وتأكيد مبادئ قيم القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في نصرة المظلومين والدفاع عن الأشقاء ضد كل معتد أثيم.

وقال الحداد: إن يوم الشهيد أصبح يوماً للوفاء والعزة والكرامة، فشهداؤنا الأبرار الذي غادروا بأجسادهم، ستبقى أرواحهم الطاهرة في قلوب جميع أبناء هذا الوطن، وقيادتنا الرشيدة، وكل أبناء القوات المسلحة الباسلة، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة لن ينسوا من جادوا بأرواحهم في سبيل رفعة راية الوطن، وسيظلون إلى الأبد رمزاً لعزتنا وشموخنا، بما قدموا من تضحياتٍ وما سجلوا من بطولات، وما أظهروا من شجاعةٍ نادرة، ستظل علامات مضيئة في تاريخ الإمارات، وفي تاريخ منطقتنا والعالم العربي.

صفحة جديدة

وأشار إلى أن هذه الدماء الطاهرة قد فتحت صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي واليمني، فالدماء التي سالت على أرض اليمن الشقيق، ستظل تروي قصص البطولة في الدفاع عن الأشقاء، وكيف بذل أبطالنا دماءهم دفاعاً عن المبادئ والقيم والثوابت الأخلاقية والإنسانية التي غرسها الآباء المؤسسون، الذين زرعوا فينا حب الوطن، وعلمونا أن قواتنا المسلحة كانت، وستبقى دائماً بإذن الله، مصدر الفخر ودرع الوطن وسيفه، الذي يحمي مكتسبات اتحادنا المبارك، ويصون أمننا ويدافع عن استقرارنا في مواجهة أطماع الطامعين وأحقاد الحاقدين ومؤامرات المتآمرين.

وأضاف: إننا نقف ونستذكر في يوم الشهيد بكل إجلال وإكبار سير شهدائنا الأبرار، وبطولاتهم ومآثرهم، وسيظل ما أظهروه من شجاعة وصمود وتضحيات خير مثال على حب الوطن، والدرس الملهم لكل أجيالنا المقبلة، فهم من جسدوا قيم البطولة والولاء والانتماء، وهم من يستحقون أن يفخر بهم أبناؤهم وأهلهم وذووهم، فهم من أصبحوا أيقونات تنير دروبنا، ومصدر فخر لأمهات ضربوا المثل والقدوة في الثبات والإيثار والصمود والإيمان وحب الوطن، فكانت تضحيات الشهداء الأبرار، خير كاشف عن أصالة القيم التي غرستها أمهات تسكن الإمارات في وجدانهن، يتنفسن حب الوطن، فكانت، ولا تزال، كل أم من أمهات الشهداء مدرسة في الوطنية، ونبع صاف ستنهل منه الأجيال، جيلاً تلو الآخر.

وقال: إننا على مدار العام نتذكر شهداءنا الأبطال، وتقوم قيادتنا الرشيدة بكل ما يمكن من أجل رعاية أبنائهم وذويهم، ولكن يبقى الاحتفاء بيوم الشهيد، رمزاً وطنياً خالداً لاصطفاف القلوب والوفاء الوطني لذكرى هذه الكوكبة من الأبرار.