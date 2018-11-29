وفد «محمد بن راشد للطب» يطّلع على أفضل الممارسات في أميركا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

زار وفد من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الولايات المتحدة الأميركية وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والابتكارات التي تنتهجها نخبة من الجامعات والمؤسسات الطبية والتعليمية الأميركية، وضمّ الوفد كلاً من الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة الرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب في الجامعة، والأستاذ الدكتور هوميرو ريفاس العميد المشارك لشؤون الابتكار والمستقبل في كلية الطب في الجامعة.

وقام الوفد بزيارة أبرز كليات الطب الأميركية، بالإضافة إلى زيارة عيادة «مايو كلينك» إحدى أعرق وأشهر مزودي الخدمات الطبية في العالم.

وجرى خلال الزيارة بحث أطر التعاون في مجال الطب والعلوم الصحية، والجوانب العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات العلمية المتفوقة التي تتمتع بها «مايو كلينيك». وفي المحطة التالية قام الوفد بزيارة جامعة «توماس جيفرسون» في فيلادلفيا، حيث تقع واحدة من أشهر كليات الطب في العالم والتي تأسست عام 1924.

وفي محطته الأخيرة، زار الوفد كلية «دل» للطب التابعة لجامعة تكساس في آوستن، وهي من أحدث كليات الطب في الولايات المتحدة الأميركية، والأكثر تطوراً على صعيد التجهيزات والمعدات والبرامج الطبية التي تستشرف المستقبل.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مركز الابتكار التابع للكلية، ومركز الاتصال الصحي.