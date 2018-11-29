«كليفلاند كلينك أبوظبي» يستقطب 50 مواطناً إلى «وتين»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» عن استقطاب دفعة جديدة تضم 50 مواطناً إلى برنامج «وتين» الخاص بتدريب الخريجين المواطنين، في إطار التزام المستشفى برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والجهود التي يبذلها لضمان استدامة قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من خلال تطوير المهارات المهنية للشباب المواطن وتشجيعه على العمل في هذا القطاع.

وضمّت الدفعة الجديدة 50 خريجاً سوف يتدربون على أداء المهام والوظائف الطبية والإدارية في مجالات الموارد البشرية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والتمريض والتغذية والمختبر والعلاج الطبيعي والتصوير والعمل الاجتماعي.

وكان المستشفى قد نظّم في شهر نوفمبر حفلاً خاصاً لتخريج الدفعة الأولى من المتدربين الذين أكملوا برامج التطوير المهني فيه، وضمّت تلك الدفعة 20 خريجاً من عدة تخصصات في مجال الرعاية الصحية.

وقال نزار لقمان، رئيس الموارد البشرية في المستشفى: «نجحنا في تخريج الدفعة الأولى واستقطاب الدفعة الثانية من المتدربين الإماراتيين الراغبين في العمل في قطاع الرعاية الصحية، وهذان إنجازان مهمان على صعيد مساعينا لتطوير هذا القطاع وضمان استدامته. فهؤلاء الشباب يقدمون مساهمات متميزة في رعاية المرضى أثناء تدريبهم في المستشفى، كما يمنحوننا رؤية أوضح حول أفضل السبل لتطوير مساراتهم المهنية». وأكد لقمان أن الاستثمار في بناء قادة المستقبل ركيزة أساسية لبناء قطاع رعاية صحية مستدام في إمارة أبوظبي.