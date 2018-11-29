ورشة تعرّف بقانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي ورشة عمل تعريفية للجهات والمؤسسات الحكومية المحلية ذات العلاقة بقطاع الثروات المائية الحية، حول تعديلات القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وصدور اللائحة التنفيذية له.

واستعرضت الورشة أحكام المواد المنظمة لتعديلات القانون ولائحته التنفيذية، وناقشت إجراءات ترخيص وتسجيل المزارع السمكية والإجراءات المتبعة بالتفتيش، والتعريف بالمسؤوليات والمهام المنوطة بالشركاء وفق أحكام القانون، وإجراءات الأمن الحيوي للمزارع السمكية المتبعة لدى السلطات المحلية المختصة، وآلية جمع البيانات والتقارير الدورية للمزارع السمكية، وإجراءات تصدير وإعادة تصدير منتجات الأحياء المائية، والإجراءات المتبعة لدى السلطات المحلية المختصة في استيراد الأحياء المائية الحالية وآلية جمع البيانات.