فعاليات وطنية: اليوم الوطني نموذج عالمي لقيم الاتحاد

المصدر: دبي، أبوظبي، عجمان، الشارقة - البيان وأم القيوين - عصام الدين عوض

عبّرت فعاليات وطنية في الدولة عن فخرها واعتزازها باليوم الوطني الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في قيم الاتحاد التي رسّخت الإنسان محوراً في عملية التطوير الذي تشهدها الدولة في 47 عاماً استطاعت أن تكتب اسمها على خريطة التميز عالمياً، وقد نظمت تلك الفعاليات برامج متنوعة ترجمت قيم الولاء والانتماء.

شموخ

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، في مقرها الرئيس بأبوظبي، وفي مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، احتفالاً رسمياً وشعبياً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لاتحاد الإمارات، بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام ونواب الأمين العام ، ورفع المشاركون في الاحتفال أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بالمناسبة، وعبّر عدد من موظفي وموظفات الهيئة عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن الإمارات اليوم تقف شامخة بعطائها وبجهود قيادتها وأبنائها.

مسيرة وطنية

واحتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان بتنظيم مسيرة وطنية حاشدة، على كورنيش عجمان صباح، أول من أمس، تقدمها اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ونائبه العميد عبد الله أحمد الحمراني، وعدد من المديري العامين ومديري الإدارات وكبار الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان.

وشارك في المسيرة دوريات شرطة عجمان الفارهة والفرقة الموسيقية من مدرسة الشرطة في الشارقة، إلى جانب وفود من الجاليات المختلفة، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم من مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بعجمان، وعدد كبير من طلاب المدارس والجامعات في إمارة عجمان.

و نظم صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، احتفالاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور محمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق، وخليفة القبيسي، نائب المدير العام، ومديري الإدارات والموظفين.

وتضمّن الحفل، الذي بدأ بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم عروض فنية ومسابقات تراثية وشعبية وقصائد شعرية تجسد روح الاتحاد، وتحكي رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين حكام الإمارات في بناء الوطن ومسيرة التقدم والازدهار.

مشاركة فاعلة

و أشركت منطقة دبي التعليمية طلبة المدارس ورياض الأطفال في احتفالاتها المتواصلة منذ مطلع الأسبوع الجاري باليوم الوطني الـ47 لاتحاد دولة الإمارات، إذ استقبلت، أمس، عدداً من طلبة المدارس ورياض الأطفال الذين قصدوا المنطقة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني. وكانت غاية المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين في استقبال الطلبة المحتفلين بالمناسبة.

فعاليات تراثية

و نظّم مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة في جامعة الشارقة، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، احتفالها السنوي باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حضر الاحتفال نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والفنية بالجامعة، بمشاركة عدد من الكليات والإدارات بالجامعة.

مناسبة مميزة

و احتفل المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة، في المبنى الرئيس بمنطقة المصلى، صباح أمس، باليوم الوطني الـ47، تأكيداً للولاء والانتماء، ومشاركة جميع مؤسسات الدولة بهذه المناسبة العظيمة، حيث شملت الفعاليات على باقة متنوعة من الأنشطة، بهدف مشاركة الموظفين والمراجعين بالاحتفال بهذا اليوم في أجواء تسودها الفرحة والبهجة والمشاعر الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس المشاركين، بما يعكس أهمية هذه المناسبة، إذ حضر الاحتفال ثابت سالم الطريفي، المدير العام لبلدية مدينة الشارقة، ومساعدوه وأعضاء المجلس البلدي، ومديرو الإدارات وجميع موظفي البلدية.

فرحة كبيرة

و احتفلت شبكة الشارقة لحماية الطفولة مع مدرسة الشيخة مريم للتعليم الأساسي، باليوم الوطني 47 للدولة، أول من أمس، وشاركت الشبكة الطالبات فرحتهن بهذه المناسبة الوطنية المجيدة التي تجسّد تعزيز وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن في أعلى درجاته وقيمه، وقدّمت طالبات المدرسة عروضاً مختلفة وهن يرتدين الأثواب المزينة بعلم البلاد، واكتست المدرسة حُلة زاهية.

ونظّم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بمشاركة مركزي الأمن الغذائي وخدمات المزارعين وتسهيل أمس في أبوظبي، احتفالاً باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، بحضور سعيد البحري سالم العامري، المدير العام للجهاز، وناصر الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي، وعلي سعيد القبيسي، الرئيس التنفيذي لمركز السعادة لخدمة تسهيل. كما حضر الحفل، الذي أقيم في الساحة الرئيسة لمبنى الكابيتال مول بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، عدد من قيادات وموظفي الجهات المشاركة وعائلاتهم.

و تستعد مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي لتنظيم مجموعة من الفعاليات التراثية والمسابقات المتنوعة والعروض المبهجة تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 47، في إطار حرص مدينة الطفل لتعزيز وإبراز القيم الوطنية ومشاعر الانتماء والولاء لدى أبناء الوطن، حيث سيتم في تاريخ 2 ديسمبر 2018 تقديم مجموعة من الفقرات والفعاليات تحت شعار «عاش اتحاد إماراتنا»، وستقام في تمام الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً للفترة الصباحية، وتبدأ الفعاليات مرة أخرى في تمام الساعة 3:30 عصراً حتى 6:30 مساءً.

نداء الوطن

من جهتها، احتفت، دار القضاء في أم القيوين باليوم الوطني تلبية لنداء الواجب الوطني واستجابة لدعوة القيادة الوطنية بالاحتفاء باليوم الوطني 47 لقيام وتأسيس اتحاد دولة الإمارات، بحضور كل رؤساء المحاكم، وعدد من الموظفين بمحكمة أم القيوين، من خلال إقامة عدة فعاليات تجسد معاني الحب والانتماء للوطن.