مؤسسات ودوائر حكومية: محطّة لاستذكار إنجازات الوطن ومناسبة لتجديد الولاء

المصدر: دبي - البيان

عبرت دوائر حكومية وفعاليات وطنية بأن اليوم الوطني الـ47 لقيام الاتحاد هو محطة لاستذكار إنجازات الوطن ومناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهود الذين لم يدخروا جهداً في أن يضعوا المواطن الإماراتي على رأس أولوياتهم، في عملية حثيثة للاستثمار في الإنسان، سيراً على درب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي رسم معالم التطور والازدهار الذي تشهده الدولة في الميادين كافة.

فرحة وطن

من ناحيتها احتفلت وزارة الدفاع باليوم الوطني الـ47 حيث شهد مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، الاحتفال الذي أقامته الوزارة بمعسكر ند الشبا في دبي، أمس ابتهاجاً باليوم الوطني وشارك فيه كبار ضباط وضبط صف وأفراد مكتب الوزارة بدبي.

بدء الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تُليت بعد ذلك آيات من آي الذكر الحكيم.. ثم أُلقيت أبيات شعرية تمجّد اليوم الوطني وتتغنى بمآثره، كما تم تكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والمدنيين والأفراد العاملين بمكتب الوزارة بدبي.

مناسبة عزيزة

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم الوطني الـ47 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وتقدم اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، عبد الرزاق العبيدلي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى القيادة الرشيدة وكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ47.

وأشار إلى أن اليوم الوطني الـ47 الذي يتزامن هذا العام مع مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا وهي احتفاء الدولة بعام زايد، ومناسبة لاستذكار جهود القادة المؤسسين في بناء وطن على أسس قوية وعلى مبادئ الوحدة والاتحاد، وطن استطاع أن يصبح في 47 عاماً من مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والعلوم. كما شارك مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي الاحتفالات.

حيث قال العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تميزت بالتنوع في كافة المجالات، وأصبحت وجهة سياحية جاذبة للكثير من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم، وهذا بفضل ارتفاع مستوى الأمن والاستقرار والطمأنينة، وهو الأمر الذي يرجع إلى السياسة الحكيمة، والنهج المتزن لقيادة الدولة.

مسيرة قائد

من جهتها احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بذكرى اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد الحفل الذي أقيم بمبنى القيادة العامة، اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي بحضور اللواء علي مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات والمديريات والإدارات، وعدد كبير من الضباط والمنتسبين العسكريين والمدنيين.

اعتزاز

بينما احتفل الدفاع المدني بدبي باليوم الوطني برعاية وحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، حيث استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ألقاها أحد تلاميذ مدرسة أحمد بن سليم الابتدائية.. ثم أدى مرشحو الدفاع المدني (الدورة الرابعة) القسم أمام راعي الحفل.

بعدها ألقى العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ كلمة نيابة عن اللواء خبير المطروشي، جاء فيها:

تحتفل دولتنا بالذكرى السابعة والأربعين لليوم الوطني.. ذكرى قيام «دولة الإمارات العربية المتحدة» في الثاني من ديسمبر عام 1971.. تحت شعار «هذا زايد. هذه الإمارات»، ونستذكر باعتزاز المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما المغفور لهم أعضاء المجلس التأسيسي الاتحادي الذين أرسوا دعائم دولتنا.

ولاء

من جهتها احتفلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال باليوم الوطني بحضور عفراء البسطي مدير عام المؤسسة، ومديري الإدارات وجميع الموظفين وضيوفهم، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تلاه عدد من العروض الشعبية بالإضافة إلى إحياء عدد من الأنشطة التراثية الإماراتية.

قيم زايد

من ناحيتها احتفلت هيئة تنمية المجتمع في دبي باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، بحضور كثيف من موظفي الهيئة ومختلف فئات المتعاملين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال، وتحت شعار (هذا زايد... هذه الإمارات)، حرصت الهيئة على ترجمة قيم زايد في المحبة والعطاء والتلاحم بين مختلف الثقافات في احتفالية اليوم الوطني.

انتماء

أما كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي فاحتفلت باليوم الوطني السابع والأربعين لاتحاد دولة الإمارات، بحفل كبير أقيم تحت رعاية جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الكلية، وشهده الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الكلية وعمداء الكلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وحشد كبير من الطلاب والطالبات، احتفالاً وابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

تلاحم

بينما نظمت مؤسسة التنمية الأسرية احتفالاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين وذلك في مركزها بمدينة الزعاب، حضره سعيد علي سعيد الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة وعدد من مديري الدوائر والإدارات وموظفي المؤسسة، بالإضافة إلى طلاب وطالبات مدارس المؤسسة، ممثلة في مدرسة الظبيانية الخاصة، ومدرسة البطين العلمية الخاصة.

فخر

من جهتها احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان باليوم الوطني من خلال حزمة من الفعاليات المميزة، التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى التعبير عن أهمية هذه المناسبة وتأثيرها على مسيرة الاتحاد في ظل حكمة القيادة الرشيدة، وتملأ هذه الفعاليات مشاعر حب الوطن والانتماء والفخر.

وقال هيثم عبد الرحمن الخاجة مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة، نحتفل اليوم مع أبناء وطننا الغالي بالذكرى 47 لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة الذي يصادف 2 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يتذكر فيه المواطن الإماراتي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولمّ شتات هذا الوطن المعطاء، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

دور

احتفل صندوق الزكاة أمس بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، وبالتزامن مع عام زايد 2018، بحضور عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة، ومديري الإدارات وموظفي الصندوق، وعدد من الزوار.

وأكّد أمين عام الصندوق، أن هذه الذكرى تتحول في كل عام إلى مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نستعيد فيها روح الإصرار والعزيمة التي مكنت القيادة الرشيدة من إعلان هذا القرار التاريخي الذي غير مجرى الحياة على أرض الإمارات وتتويجاً لـ«عام زايد».

قصة نجاح

من ناحيته أكد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أنه في الوقت الذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في ذكرى تأسيسها الـ47، فإنها تحيي آمال العرب والعالم أجمع في استكشاف الفضاء، من خلال قصص النجاح التي تمكن «عيال زايد» من تحقيقها بوقت قياسي، أسوة بدول أخرى لها باع طويل في استكشاف الفضاء، حيث إن إنجازات قطاع الفضاء بالدولة وحزمة المشاريع الرائدة التي يتم تنفيذها، تأتي تجسيداً لدعم قيادة الدولة الرشيدة.

صفحة مضيئة

من جانبه أكّد محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، أن هذا العام هو عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام لدولة العز والأمان، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعيد معها إلى الأذهان عظمة هذا الإنجاز الذي أصبح فخراً للجميع وفي كل مكان. جاء ذلك في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية أثناء افتتاحها الحفل الرسمي لمواصلات الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 47 والذي عقد في مقر الإدارة العامة بأم الرمول في دبي.

بصمة

من ناحيتها قالت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة: إن احتفال إمارات الخير بذكرى اليوم الوطني بصمة حضارية نقف عندها جميعاً بكل الفخر والاعتزاز، ونحن نحتفل بيوم الوفاء الوطني يوم اتحاد الشموخ والتحدي والعزيمة والإصرار، 2 ديسمبر يوم إعلان اتحاد إمارات الخير في فضاءات خارطة العالم عبر أعظم وأرقى وأقوى تجربة وحدوية شهدها العالم.

نهضة

من جهتها احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم باليوم الوطني السابع والأربعين وحضر الاحتفال المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وعدد كبير من مسؤولي وموظفي المؤسسة والجائزة وجمهور من المتعاملين مع الجهتين وعدد من الضيوف المدعوين لهذه المناسبة الوطنية.

حملة

وتحت شعار «دمي لوطني»، توّج موظفو مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر احتفالات المؤسسة باليوم الوطني الـ47 لتأسيس دولة الاتحاد بالمشاركة في الحملة التي نظمتها للتبرع بالدم. وشارك في الحملة التي أقامتها المؤسسة في مقرها بدبي عدد من موظفيها. كما تضمنت أنشطة اليوم الوطني في المؤسسة مجموعة متنوّعة من الفعاليات الوطنية التي تحتفي بتاريخ إعلان الاتحاد وتستعرض أبرز المحطات في مسيرة الدولة على مدى أكثر من أربعة عقود.

دوائر حكومية تضبط عقارب ساعات عملها احتفاءً بالمناسبة

ضبطت دوائر حكومية عقارب ساعاتها على موعد احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47 حيث برمجت ساعات عملها وفق المناسبة السعيدة للتيسير على متعامليها في قطاعاتها، والخروج بالاحتفال في أبهى حلة.

من جهتها أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال عطلة اليوم الوطني السابع والأربعين. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

بينما أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن جاهزية موظفيها لإنجاز معاملات المتعاملين خلال عطلة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في يومي الأحد الموافق 2 ديسمبر والاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018، على أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك في مراكز سعادة المتعاملين المنارة والطوار الجديد بينما سيعمل قسم خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع،

في حين أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكلّف التعميم الذي أصدرته الهيئة بهذه المناسبة المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL)، وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل.

وفي خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعملها خلال إجازة اليوم الوطني، أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية المواقف في الإمارة بدءاً من 2 ديسمبر حتى الساعة 7:59 من صباح الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 وعن إغلاق كافة مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي خلال الإجازة على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018.

مكانة عالية

شاركت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات 47. وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: يتزامن احتفالنا لهذا العام باليوم الوطني 47 مع احتفالات الدولة المُستمرّة بـ«عام زايد» الخير، الذي رسم لنا النهج الأبوي السامي في الخير والعطاء والمحبّة والسعادة، والذي ساهم في تعزيز مكانة وطننا الغالي بين مصاف العالم».