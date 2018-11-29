حاكم أم القيوين: اليوم الوطني استذكار لقيام اتحاد الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة هو استذكار لقيام اتحاد الإمارات الذي أصبح كيانا راسخا شامخا مدعوما بالتلاحم الوطني مع قيادتنا الرشيدة ومعززا لقدراتنا وإمكاناتنا البشرية والاقتصادية والاجتماعية، جاء ذلك خلال حضور سموه الأوبريت الغنائي «القايد المفنود» الذي نظمته اللجنة العليا للاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 في قاعة البيت متوحد بأم القيوين مساء أمس.

مسيرة

وأشار سموه إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل دافعاً لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار بإرادة قوية وخطى واثقة لتحقيق الرقي للوطن والمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

حضور

وحضر الحفل الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد احمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين.

فقرات

وتضمن الأوبريت عدداً من اللوحات الغنائية الوطنية التي شارك فيها عدد من الفنانين الإماراتيين وطلبة مدارس منطقة أم القيوين التعليمية وهي من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان عادل عبدالله والإخراج المسرحي للفنان محمد عيسى الكشف تحت إشراف علياء محمد الغفلي رئيس اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني بإمارة أم القيوين.

وكرم صاحب السمو حاكم أم القيوين المشاركين في الأوبريت من الشعراء والفنانين والملحنين الإماراتيين الذين أبدعوا في الأوبريت الوطني.