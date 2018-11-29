رئيس المعهد الدولي للتنمية الإدارية: الإدارة المتمكنة أبرز عوامل النجاح القيادي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد البروفيسور جان فرانسوا مانزوني رئيس المعهد الدولي للتنمية الإدارية، أن القادة الناجحين يتمتعون بمجموعة من الصفات والسمات الخاصة مثل القدرة على إدارة وقتهم وطاقتهم بشكل فعال، ورغبتهم بمواصلة التطور والتعلم، وإمكانية تجاوز التحديات ومواكبة التغيرات، وذلك خلال جلسة حملت عنوان «مستقبل القيادة الفكرية» ضمن فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت يوم الثلاثاء في أبوظبي.

وأشار إلى أن مهمة القادة المميزين لا تنحصر بالأعمال الاعتيادية، بل تتمثل في قدرتهم على إنجاز الأهداف والطموحات الكبيرة والقدرة على مواصلة الإنجازات، فالمحافظة على النجاح أصعب من الوصول إليه، وتعتمد بشكل رئيس على إمكانية التكيف مع القرارات المصيرية والتغيرات الحاصلة.

وقال مانزوني: «تشهد المجتمعات العالمية العديد من التغيرات المحورية مع تزايد رغبة الناس بمستويات أعلى لجودة حياتهم والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات وتغير طبيعة أسواق العمل والوظائف، ما يتطلب تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة وإجراء المزيد من الأبحاث لوضع تصورات أفضل للمستقبل».

نهج استراتيجي

وذكر أن العالم بحاجة لمزيد من القادة والقوة العاملة الماهرة من أجل تحديد الاحتياجات ذات الأولوية وإيجاد حلول فعالة لها، إضافة إلى ضرورة التفكير بنهج استراتيجي لفهم التغيرات الحالية والمستقبلية والتعامل معها بشكل ملائم عبر تحويل الخطط والاستراتيجيات الموضوعة إلى واقع ملموس وتعزيز الثقافة القيادية.

وأضاف: «من هنا تظهر أهمية القيادة المتمكنة لقيادة التغيير المطلوب واتباع عقلية لا تعرف الحواجز أو المستحيلات لتنفيذ المهام المطلوبة، ويتحلى القادة بقدرة معرفة آلية تنفيذ أهدافهم وتوقع آثارها المستقبلية والالتزام بأعلى معايير الشفافية والصدق».

وتعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تنعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكبر تجمع وطني سنوي، وتهدف إلى توحيد العمل الحكومي كونه منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي وعلى كل المستويات الحكومية وبحضور كل المسؤولين وصناع القرار، وإشراك مختلف القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.