ديوان المحاسبة ينظم عدداً من الفقرات الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظم ديوان المحاسبة، أمس، احتفالاً باليوم الوطني الـ 47 بمقر الديوان الرئيسي بأبوظبي، بحضور الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي، تأكيداً على روح الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الوطنية والنشاطات التراثية والثقافية، التي شارك فيها موظفو ديوان المحاسبة؛ معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية. ورفع رئيس ديوان المحاسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني.