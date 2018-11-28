علم الإمارات على الشاشات الرقمية في سيئول 2 ديسمبر المقبل

المصدر: يونهاب

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية بكوريا أمس الثلاثاء أن حكومة كوريا الجنوبية تعتزم عرض العلم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على الشاشات الرقمية المنتشرة في العاصمة سيئول في الشهر المقبل تماشيا مع الاحتفال بعيد الاتحاد الرسمي للإمارات.

وسيتم عرض العلم بتاريخ 2 ديسمبر، الذي يصادف الاحتفالات السنوية باتحاد إمارات الدولة السبع في العام 1971، في خطوة مماثلة لما قامت به الإمارات بعرض العلم الكوري الجنوبي في أرضها بتاريخ 15 أغسطس الماضي بمناسبة احتفالات كوريا الجنوبية بيوم التحرير.

وقالت الوزارة إنه سيتم استعراض العلم الإماراتي على كل من اللوحات والشاشات الرقمية المثبتة على كل من المبنى المركزي لحكومة كوريا الجنوبية في العاصمة ومبنى حكومة العاصمة سيئول وبرج جبل نام الشهير.

وأضافت الوزارة: "هذا العرض الخاص بالعلم في اليوم الوطني يحمل معناً رمزياً لتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين."