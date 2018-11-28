فعاليات متنوعة في "محمد نور الأساسية" احتفاء باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مدرسة محمد نور للتعليم الأساسي باليوم الوطني الإماراتي السابع والأربعين عبر مجموعة من الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية والتراثية.

وقالت ميمونة الجوهري مديرة المدرسة إن اليوم الوطني يعتبر يوماً مشهوداً في تاريخ دولتنا الفتية، نفتخر ونعتز فيه بمنجزاتنا الحضارية، منذ بدء مسيرة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، وزاد هذا اليوم محبة في نفوسنا تزامنه مع احتفال الدولة بعام زايد.

وأكدت الجوهري على أن نهضة الإمارات في كافة المجالات لا تخطئها عين وأصبحت طريقا يضيء مستقبل الأجيال الواعدة من أبنائنا الطلبة ، الذين تسابقوا للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.

ونظمت المدرسة مجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والتراثية شارك فيها طلبة المدرسة وأضفت جواً من الزهو والشعور بالفخر والانتماء لدولتنا الحبيبة .