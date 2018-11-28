3 مبادرات لتطوير العلوم المتقدمة والأبحاث الطبية وتمكين الموارد البشرية المختصة

المصدر: البيان الالكتروني

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار قانون موحد لأخلاقيات البحث العلمي الصحي، وإعداد دليل وطني لتنظيم عمل مراكز البحوث الصحية والطبية في الدولة، وتطوير استراتيجية الموارد البشرية في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وتهدف المبادرات التي تم إطلاقها خلال اجتماع فريق عمل العلوم المتقدمة ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إلى ضمان الحفاظ على الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم المتقدمة، وبناء الخبرات المتخصصة، لتطوير استراتيجية داعمة للتطور المهني المتخصص في المجالين العلمي والتقني لدعم الخبرات الحكومية، وتطوير سلم وظيفي واضح للخبراء والعلماء في المجالات المختلفة لضمان استمراريتهم في عملهم التقني وعدم عزوفهم للعمل الإداري لا سيما وأن المؤسسات الموجودة تدعم بشكل أكبر المجال الإداري أكثر من التخصصي، إضافة إلى تعزيز مجالات العلوم المتقدمة والأبحاث الطبية.

سارة الأميري: الإمارات تسير بخطى واثقة نحو المستقبل مرتكزة على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة أن حكومة دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفاتها واستراتيجياتها للمستقبل مرتكزة على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات الدولة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وصولاً إلى تحقيق الخطة المئوية لدولة الإمارات التي تسعى إلى أن تكون من أفضل دول العالم.

وأشارت الأميري إلى أن المبادرات التي تم اعتمادها خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تـتمحور حـول الـقطاعـات الحيوية الـرئیسـیة فـي الـدولـة وتطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا ودعم التطوير المهني المتخصص لمواكبة المتغيرات ودعم جهود تطوير العمل الحكومي من خلال بناء القدرات الوطنية المستقبلية ودعمها في مجالات العلوم المتقدمة لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة.

وتعتمد استراتيجية الوظائف على إشراك الجهات المعنية بهدف الحصول على البيانات اللازمة لإعداد الاستراتيجية وتحديد قائمة الوظائف ذات الأولوية في مجالي الهندسة والعلوم الصحية، إضافة إلى تطوير الخيارات والحلول وتقييمها على ضوء النتائج والفجوات الرئيسية ووضع الاستراتيجية للموارد البشرية في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وتضم المبادرات إعداد دليل وطني لتنظيم عمل مراكز البحوث الصحية والطبية سواء كانت مختبرات بحث علمي في مجال العلوم الطبية والصحية، أو مراكز بحوث ودراسات متعلقة بالصحة العامة والمخاطر الصحية والاجتماعية ذات العلاقة.

كما تشمل المبادرات إصدار قانون موحد لأخلاقيات البحث العلمي الصحي، بهدف تنظيم الإجراءات والأدوار والمسؤوليات والتصاريح المتعلقة بهذه البحوث، بحيث تكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، ما يساعد على توفر معايير موحدة للدراسات والبحوث والمواقع، ويساهم في تطوير وتحسين الخدمات ومتطلبات إجراء البحوث، وتعزيز المخرجات الناتجة عنها ضمن معايير وطنية موحدة.

وتسعى المبادرات والبرامج التي تطلقها حكومة دولة الإمارات في مجال العلوم المتقدمة إلى زيادة عدد العلماء المتخصصين، ودعم الاقتصاد المعرفي ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، كما تسعى إلى تطوير الأبحاث الطبية وتوطينها لأهميتها وارتباطها بشكل مباشر بجودة حياة أفراد المجتمع.

آلية عمل تعزز روح التكامل

وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات آلية عمل هادفة لتعزيز روح التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي تعكس رؤى وتوجهات قيادة دولة الإمارات، وتعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة سمو أولياء العهود ونحو 500 وزير ومسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية المحلية.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات شهدت عقد اجتماع برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو أولياء العهود، فيما شارك في الاجتماعات 450 شخصية ورؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات، والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية، ورؤساء الجهات الحكومية المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية، ومديري عموم الجهات المحلية، والوكلاء المساعدين والمديرين التنفيذيين، وشهدت إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات المهمة التي تم البدء بتطبيقها خلال العام الماضي.