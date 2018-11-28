محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضران أفراح آل نهيان

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الاستقبال الذي أقامه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بمناسبة زفاف الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إلى كريمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح .

وحضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي و ضم عدداً من العرسان من أبناء الوطن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان و اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى جانب والد العريس الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان و عدد من الشيوخ وأعيان البلاد و المعالي الوزراء و كبار المسؤولين الحكوميين .

و قد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أفراح آل نهيان الكرام و تمنى سموهما للعروسين حياة زوجية سعيدة و هانئة مكللة بالاستقرار و الرفاه والبنين.