قرقاش: نجاح أي دولة خارجياً مرتبط بنجاحها وقوتها داخلياً

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن السياسة الخارجية لأي دولة لا تنفصل عن الواقع الداخلي، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تنجح خارجيا إذا كان الداخل بالنسبة لها هشاً، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم على أسس قوية ومتينة وتنظر إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة باعتباره جزءا رئيسيا من رصيدها الإيجابي وانعكاسا لرؤى وتوجهات قيادة حكيمة همها الوطن والمواطن.

وأضاف معاليه خلال جلسة "المتغيرات السياسية العالمية" التي قدمها ضمن أعمال "الاجتماعات الحكومية السنوية لدولة الإمارات"، أن النجاح الداخلي في الإمارات هو نتاج نجاح النموذج التنموي والاجتماعي والقيم التي تدعو لها الإمارات، مشيراً إلى العلاقة بين النجاح الداخلي والكفاءة الخارجية والترابط بينهما، فكلما كان حجم الإنجازات والنجاحات في الشأن الداخلي كبيراً كانت المهمة أسهل في تعزيز صورة وموقع الدولة في الخارج، ونجاحها في تعاملها مع المنابر الخارجية، وهو ما يضع الإمارات أمام تحديات كبيرة ومسؤوليات مضاعفة لوجود رصيد كبير للدولة من النجاحات.



وخاطب معاليه المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بالقول: "إن الملفات التي تديرونها والمشاريع التي تعملون عليها هي ليست شأن داخلي فحسب بل هي أيضاً تعبر عن سياسة الإمارات الخارجية وتعكس صورة الدولة وتعطي رسائل للعالم عن الإمارات".

منظومة القيم والتسامح الإماراتية تعزز مكانة الدولة خارجياً

وتطرق قرقاش إلى منظومة القيم والتسامح وتقبل الآخر التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي وعلاقة هذه القيم في دعم توجهات الدولة في الخارج وتعزيز موقعها على الساحة الدولية خصوصاً مع وجود قيادة عقلانية وطموحة إلى جانب منظومة القرارات الداخلية التي تبعث في النفس الطمأنينة والاستقرار والثقة والشفافية.

وأضاف أن النجاح في مجالات تمكين المرأة والقطاعات الاجتماعية ومنظومة القضاء والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية في الداخل ينعكس بشكل مباشر على السياسة الخارجية، مشيراً إلى نجاحات الاقتصاد الإماراتي وأهميته وتصدره العديد من المؤشرات العالمية، ولافتا إلى أن نجاحات الإمارات الداخلية دعمت تحقيق الكثير من النجاحات الخارجية، ومن ضمنها تقدم مكانة الجواز الإماراتي حتى صار من أقوى الجوازات في العالم.

وأشار إلى تجربة الإمارات الناجحة في بناء الدولة ودور الآباء في تأسيس الاتحاد وارتكازه على مجموعة من القيم، منوها إلى نجاحات الدولة وإنجازاتها وتصدرها العديد من المؤشرات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية للدولة.

ضرورة تناول ملفات غير تقليدية وكسر النمطية

وشدد قرقاش خلال الجلسة "المتغيرات السياسية العالمية" على ضرورة الإبداع وتناول ملفات غير تقليدية وكسر النمطية، مشيراً إلى تجارب دولة الإمارات التكنولوجية المتقدمة ورؤية القيادة لمرحلة ما بعد النفط.

وقال إن دولة الإمارات كسرت النمطية من خلال التوجه إلى الاستثمار في قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة وبناء مهارات المستقبل، ما مكننا من تعزيز صورتنا كدولة على مستوى العالم.

وتطرق إلى السياسات الخارجية للدولة وتعاملها مع العديد من الملفات في ظل نظام دولي غير مستقر، وتنافس إقليمي، وأسس السياسة الخارجية الإماراتية التي تقوم على السيادة، والوسطية، والعقلانية، وتمكين الاستقرار الإقليمي، وجهود الدولة في محاربة الإرهاب والتطرف، وتمكين الشراكات الدولية، والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وقال قرقاش: "إن دولة الإمارات تعمل على توسيع شبكة العلاقات مع الدول الكبرى والقوى العالمية الصاعدة، من خلال بناء العلاقة مع دول رائدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى التطور الذي وصلت إليه هذه العلاقات مع عدة دول وقوى صاعدة مثل الصين والهند، إضــافة إلى القوى العالمية التقليدية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات تعي حجم التحديات الإقليمية، مشدداً على أهمية بناء نسق عربي قوي وفاعل نعيد من خلاله إنتاج دور عربي ريادي قادر على مواجهة كل التحديات.

وأشار قرقاش إلى أن العالم نجح في مكافحة الإرهاب لكنه لم يقض على جذور التطرف، وأن دولة الإمارات تؤمن بأن القضاء على الإرهاب يتطلب معالجة أصول حالة التطرف من خلال عمل مؤسسي هادف، ولذلك عملت على تطوير تجاربها في هذا المجال من خلال مبادرات مثل "صواب" و"هداية" و"مجلس حكماء المسلمين".