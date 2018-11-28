محمد بن راشد يكرم "أوائل الإمارات" في أبوظبي

انطلق قبل قليل حفل "أوائل الإمارات" في العاصمة أبوظبي لتكريم الإنجازات الإماراتية الرائدة، والتي كان سيفخر بها زايد لو رآها.. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
#محمد_بن_راشد يصل لحضور حفل تكريم #أوائل_الإمارات المقام في العاصمة #أبوظبي على هامش أعمال #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات@HHShkMohd @uaepioneers #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tXU2ahYKGX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 28, 2018
ويأتي التكريم في إطار الدورة الـ 5 من مبادرة «أوائل الإمارات»، والذي سيقام ضمن حفل وطني في أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 وذكرى تأسيس الاتحاد، فيما تم استقبال أكثر من 6000 إنجاز تم ترشيحه منذ إطلاق الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني والوسم الخاص بالمبادرة.
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ولاقت حملة التصويت على «إنجازات إماراتية يفخر بها زايد» ضمن «حملة أوائل الإمارات» تفاعلاً غير مسبوق وصدى كبيراً لدى المتابعين، حيث تم استلام مليون تصويت على 58 إنجازاً وطنياً منذ فتح باب التصويت الخميس الماضي وحتى إغلاقه يوم أمس.
جواز السفر الإماراتي يحصد جائزة #أوائل_الإمارات لما حققه من إنجازات جعلته يتربع على قائمة أقوى خمسة جوازات في العالم @MOFAUAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/in84QanBle— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 28, 2018
#متحف_اللوفر_أبوظبي يحصد جائزة #أوائل_الإمارات @LouvreAbuDhabi @uaepioneers #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/b3zWnkFqAm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 28, 2018