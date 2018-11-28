محمد بن راشد يكرم "أوائل الإمارات" في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلق قبل قليل حفل "أوائل الإمارات" في العاصمة أبوظبي لتكريم الإنجازات الإماراتية الرائدة، والتي كان سيفخر بها زايد لو رآها.. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ويأتي التكريم في إطار الدورة الـ 5 من مبادرة «أوائل الإمارات»، والذي سيقام ضمن حفل وطني في أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 وذكرى تأسيس الاتحاد، فيما تم استقبال أكثر من 6000 إنجاز تم ترشيحه منذ إطلاق الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني والوسم الخاص بالمبادرة.

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ولاقت حملة التصويت على «إنجازات إماراتية يفخر بها زايد» ضمن «حملة أوائل الإمارات» تفاعلاً غير مسبوق وصدى كبيراً لدى المتابعين، حيث تم استلام مليون تصويت على 58 إنجازاً وطنياً منذ فتح باب التصويت الخميس الماضي وحتى إغلاقه يوم أمس.