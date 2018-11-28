«أمانة تنفيذي أبوظبي» تشارك 10 جهات حكومية فرحة الاحتفال

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي احتفالية مشتركة جمعت 10 جهات حكومية، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، وتتضمن أجندة فعاليات وأنشطة متنوعة اختلطت فيها مشاعر البهجة والألفة بمشاعر الانتماء والوفاء للوطن وقيادته.

حضر الفعالية الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، وعدد من القيادات الحكومية إلى جانب عدد غفير من موظفي الجهات الحكومية المشاركة.

فعاليات تراثية

وتضمنت الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الوطن والمقيمين فيه عدداً من الفعاليات التراثية والعروض الوطنية، حيث قدم موظفو الجهات الحكومية المشاركة، وعدد من طلبة المدارس وغيرهم من الفرق المتخصصة عروضاً متميزة أظهرت فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

لوحات غنائية

وبدأت الاحتفالية بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، ومن ثم قام طلبة المدارس بأداء عدد من اللوحات الغنائية، وشارك في الاحتفالية الشاعر راشد الرميثي بقصائد تعكس مدى الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما أدت مجموعة طلابية أخرى لوحة العازي، فيما أدت فِرقة العيالة رقصات تراثية فلكلورية أشاعت أجواء من البهجة والفرح في أوساط الحضور.