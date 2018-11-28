«شؤون أسر الشهداء» يصدر الدليل الإرشادي الخاص بيوم الشهيد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، الدليل الإرشادي الخاص بيوم الشهيد واستخدامات الشعار الخاص بالمناسبة، وأكد أنه تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم اعتبار يوم الـ 30 من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً مؤخراً بتقديم مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» في الدولة إلى يوم الخميس الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، عوضاً عن الجمعة 30 نوفمبر الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع للوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة.

وأشار إلى أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يبدأ غداً بتنكيس الأعلام عند الساعة الثامنة صباحا، والوقوف دقيقة دعاء صامت للشهداء الأبرار عند الساعة الحادية عشرة والنصف، تتبعها مراسم رفع العلم بالتزامن مع السلام الوطني في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والبعثات الخارجية للدولة.

وتقام في هذا اليوم مراسم وفعاليات وطنية خاصة تشترك فيها مؤسسات الدولة ويستذكر فيه شعب الإمارات والمقيمون فيها تضحيات شهدائنا الأبرار وإحياء ذكرى أبناء الإمارات البواسل الذين استشهدوا في خدمة الوطن وتخليد تضحياتهم فرصة حقيقية تتآلف فيه قلوب الإماراتيين جميعاً كقلب رجل واحد، ويجددون فيه الولاء والانتماء لدولتهم وقيادتهم، مناسبة جليلة لنشر معاني وقيم حب الوطن وخدمته وتضحيات الشهداء من أجل ترسيخ ذلك في نفوس الأفراد.

وأشار مكتب شؤون أسر الشهداء إلى أن رسائل يوم الشهيد يجب أن تتضمن أن يوم الشهيد يوم وطني صنعه الأبطال في ميادين العز والشرف، ونحن اليوم نقف وقفة إجلال واحترام لهم، شهداؤنا مصدر فخر وإلهام لكافة الأجيال الاعتزاز بالشهداء وأسرهم وذويهم تضحيات شهداء الوطن تشمل المدنيين والعسكريين قبل قيام الاتحاد.

الفعالية الرئيسية

وتشمل الفعالية الرئيسية لإحياء «يوم الشهيد» والتي يشرف عليها مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي في كافة أرجاء الوطن، حيث يتم الوقوف دقيقة الدعاء الصامت عند الساعة 11:30صباحاً، إذ يقف فيها الجميع من مواطنين ومقيمين كبارًا وصغارًا في كل ربوع الوطن متضرعين بالدعاء للعلي القدير، أن يتغمد أرواح الشهداء بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته، نأمل الالتزام بها من أجل إخراج هذا اليوم بالصورة المتميزة التي تليق بشهدائنا.

وأوضح الدليل الإرشادي أن يوم الشهيد، هو يوم وطني ينبغي أن تتصف المشاركة فيه بالجدية والرصانة، ومنح هذا اليوم الطابع الرسمي في التعامل مع كافة الفعاليات المتعلقة به والتعامل مع هذا اليوم باعتباره ذكرى عظيمة تكرس حب الوطن والتضحية في سبيله، وتجنب طابع الحزن على الفعاليات المقرر تنفيذها، وتكريسها لبث روح الوحدة والتلاحم الوطني والفخر والاعتزاز بوطننا وتقديرنا لتضحيات الشهداء الأبرار.

البعثات الخارجية

وتقام الفعالية في مقار البعثات الخارجية بين الساعة 8 صباحاً والساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي للدول التي توجد فيها البعثات، وحضور القيادات المؤسسية والموظفين في يوم عطلة ليس إلزاميا والاكتفاء بتنفيذ المراسم المذكورة، ويجب على الجهات المعنية الالتزام بالتصور الرسمي لفعالية يوم الشهيد، وضرورة تجنب تنفيذ المبادرات أو الفعاليات أو الأنشطة مثل محافل التكريم، المسابقات والبطولات والأنشطة الرياضية وغيرها وفي حال ترحلت الإجازة وصادف يوم عمل ينكس العلم الساعة 8 صباحاً ويرفع الساعة 30:11 صباحاً.

ويحظر الدليل الإرشادي تغيير الشعار بأي شكل من الأشكال، ويُمنع إنتاج واستخدام المواد الترويجية التي تحمل شعار يوم الشهيد إلا بموافقة خطية من مكتب شؤون أسر الشهداء ولا يجوز تدوير الشعار أو تغيير اتجاهه ولا يجوز جعل الشعار متحركاً، أو إحاطة الشعار برموز أو علامات أخرى، ولا يجوز تغيير لون الشعار، أو إضافة تأثيرات خاصة عليه، وضرورة الالتزام بدليل الألوان الخاص بالشعار.

رمز

وأشار الدليل الإرشادي إلى أنه حرصاً من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على التقدير والاحترام، والفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وتقديراً لأسر الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم وأعدّوهم من أجل حماية الوطن والدفاع عنه، فقد تم تأسيس مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي في عام 2015 .

وجاء تأسيس المكتب ليؤكد أن الشهداء وأسرهم حاضرون في عقل وفكر ووجدان القيادة الرشيدة، وأن الأسر التي قدمت أبناءها فداء للوطن لن ينساها وطنها الغالي كما لن تنساها القيادة الرشيدة ويختص المكتب بمتابعة احتياجات أسر الشهداء، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة، لتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد، وتأمين كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم في إطار نهج اجتماعي متوارث يجسد معاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، ليظل العرفان بدور أسر الشهداء، عنوان وفاء وواجباً وطنياً.

عمل مؤسسي

كما يعكس تأسيس المكتب حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون الاحتفاء بالشهداء ورعاية أسرهم وتخليد ذكراهم عملاً مؤسسياً يشرف عليه المكتب المختص، ويضمن أن تظهر كافة الأنشطة المتعلقة بالشهيد بالمظهر الذي يليق بمكانة الشهداء وعظيم منزلتهم، لذا يعمل مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي على التعاون مع كافة الجهات الرسمية في دولة الإمارات لتنفيذ ما من شأنه إبراز التقدير لتضحيات وعطاء أبنائنا شهداء الإمارات وتكريم أسرهم وذويهم، وعليه نقدم هذا الدليل الإرشادي لكافة الجهات الرسمية من أجل المحافظة على النسق العام للفعاليات الوطنية الخاصة في كل ما يتعلق بتكريم الشهداء.

سواء كان بطرح المبادرات أو زيارة واحة الكرامة أو إحياء يوم الشهيد التي تنفذها مؤسسات الدولة، وإذ يقدر مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي اهتمام وتفاعل الشعب الإماراتي المعطاء وكافة المؤسسات للوقوف مع أسر الشهداء من خلال مختلف الفعاليات، فإنه يهيب بجميع الجهات الالتزام بالقواعد والإرشادات الواردة في هذا الدليل للمساهمة في إخراج هذه الفعاليات والأنشطة بصورة تليق بالسمعة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.