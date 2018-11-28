«إقامة أم القيوين» تنظم أنشطة تراثية وشعبية

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

احتفت صباح أمس، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين باليوم الوطني تلبية لنداء الواجب الوطني، واستجابة لدعوة القيادة الوطنية بالاحتفاء باليوم الوطني 47 لقيام وتأسيس اتحاد دولة الإمارات، بحضور كل الضباط وضباط الصف ومديري الدوائر والأقسام من خلال إقامة فعاليات عدة تجسد معاني الحب والانتماء، قدمتها مجموعة من براعم وزهرات وطلاب المدارس. وتخللت الاحتفالية أنشطة تراثية وشعبية، بمشاركة جمعية أم القيوين للفنون الشعبية وطلاب عدد من المدارس بالإمارة، إضافة إلى تخصيص ركن للمأكولات الشعبية.

وقال العقيد يوسف بن حضيبة المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين: إنه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني تطل علينا اليوم ذكرى خالدة في قلوب كل أبناء دولة الإمارات ذكرى وطنية جسدت روح الاتحاد بحب وتفان وإخلاص وولاء للأرض وللقيادة الوطنية، نجتمع معكم اليوم ودولة الإمارات تخطو بخطى ثابتة وبقيم وطنية راسخة نحو مستقبل أجيال ترسم لها الأمل والسعادة والرخاء، نجتمع معكم اليوم ونحن نفخر بحكمة وعظمة قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، متفانين بعملهم، مخلصين لقيمهم الوطنية، يسيرون بخطى ثابتة على نهج القائد والوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.