فعاليات ثقافية وتراثية في احتفالية «شؤون الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي احتفالاً بهذه المناسبة لموظفيها.

وتضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والتي شارك فيها جميع موظفي الوزارة فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، والذين أكدوا خلالها المكانة الكبيرة لهذه المناسبة في نفوسهم، ومجسدين عبرها أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن اليوم الوطني لدولة الإمارات هو مناسبة وطنية راسخة في قلوب وذاكرة كل مواطن إماراتي، وهو تعبير عن قوتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا بالإنجازات التي حققتها دولتنا على مدى السنوات الماضية».

وتقدم لوتاه باسمه وباسم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجميع العاملين فيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.