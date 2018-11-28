سيئول تتزين بعلم الإمارات 2 ديسمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية تتقدم وتزدهر، وأوضح سموه أن الأصدقاء في كوريا الجنوبية يشاركون دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47، حيث دون سموه في تويتر: «الأصدقاء في كوريا الجنوبية يشاركوننا الاحتفالات بـ #عيد_الاتحاد، العلاقات بين البلدين تتقدم وتزدهر».

وأرفق سمو الشيخ عبدالله بن زايد التدوينة برابط لخبر نشرته وكالة أنباء يونهاب الكورية، حيث جاء في الخبر أن وزارة الشؤون الخارجية بكوريا أعلنت عزم الحكومة الكورية الجنوبية عرض علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشاشات الرقمية المنتشرة في العاصمة سيئول في الشهر المقبل، تماشياً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 47.

وسيتم عرض العلم يوم الـ 2 من ديسمبر المقبل، والذي يصادف الاحتفالات باليوم الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة مماثلة لما قامت به حكومة أبوظبي بعرض العلم الكوري الجنوبي يوم الـ 15 من أغسطس الماضي، وذلك تماشياً مع احتفالات كوريا الجنوبية بيوم التحرير.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية بكوريا: «إنه سيتم استعراض علم دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من اللوحات والشاشات الرقمية المثبتة على كل من المبنى المركزي لحكومة كوريا الجنوبية في العاصمة، ومبنى حكومة العاصمة سيئول وبرج جبل نام الشهير».

وأضافت الوزارة: «هذا العرض الخاص بالعلم في اليوم الوطني يحمل معناً رمزياً، للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».